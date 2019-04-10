Футбол

Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»Sport24.ru 08:14

Бывший капитан «Рубина» Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб казанской команды. 37-летний Кузьмин выступал за «Рубин» с 2010 по 2018 год, провел за него 203 матча, забил семь голов и отдал 19 голевых передач.
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Кузьмин: «Готов напихать защитникам „Рубина“, как Слуцкий судьям»

Sport24.ru13:42

Экс-капитан «Рубина» Олег Кузьмин вошел в тренерский состав клуба

Татар-информ08:36

Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»

Sports.ru08:39

Экс-капитан «Рубина» Кузьмин вошел в тренерский штаб Бердыева

Kazanfirst.ru08:21

Кузьмин стал тренером «Рубина»

Матч ТВ08:16

Экс-капитан «Рубина» Кузьмин вошел в тренерский штаб клуба

Спорт-Экспресс08:12

Кузьмин вошёл в тренерский штаб «Рубина»

Чемпионат08:28
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
Общество

В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода

Обновлено в 17:27
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Авто

Subaru анонсировала новый Outback

Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:11
Авто

Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску

Хот-хэтч Ford Fiesta ST третьего поколения получил версию Performance.
Обновлено в 07:54
Наука

На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций

Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Обновлено в 15:46
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Кино

«Союзмультфильм» выпустит полнометражку о Суворове

Студия "Союзмультфильм" выпустит полнометражную ленту "Суворов", пишет ТАСС. Работы планируют завершить к концу 2019 года.
Обновлено в 18:06
Политика

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

Обновлено в 16:16
Технологии

Что такое «VK коин»: россияне «сходят с ума» по новой криптовалюте

Россияне "сходят с ума" по новой криптовалюте. Соцсеть "ВКонтакте" запустила сервис для майнинга VK Coin.
Обновлено 08 апреля в 02:08
Наука

В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры

Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
Обновлено в 12:50
Экономика

Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми

В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.
Обновлено в 17:02
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Авто

Эксперты из Германии оценили российское топливо

Обновлено в 04:50
Энергетика

Запасы нефти в США выросли на 7 млн баррелей

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 млн баррелей в день, не изменившись по сравнению с прошлой неделей.
Обновлено в 10:54
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Наука

Половина альпийских ледников растает к 2050 году

Обновлено в 04:40
Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Обновлено в 06:35
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Футбол

Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться

Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Авто

Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев получил 15 лет колонии

Обновлено вчера в 15:39
Игры

Albion Online стала условно-бесплатной

Студия Sandbox Interactive, как и обещала, сделала бесплатной свою онлайновую ролевую игру Albion Online.
Обновлено в 16:07
Экономика

Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ

Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

«Не заигрывай с ним»: Пресняков приревновал Подольскую к коллеге

Обновлено в 14:23
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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