Футбол
Кузьмин вошел в тренерский штаб «Рубина»Sport24.ru 08:14
Бывший капитан «Рубина» Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб казанской команды. 37-летний Кузьмин выступал за «Рубин» с 2010 по 2018 год, провел за него 203 матча, забил семь голов и отдал 19 голевых передач.
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Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Авто
Subaru анонсировала новый Outback
Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:11
Авто
Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску
Хот-хэтч Ford Fiesta ST третьего поколения получил версию Performance.
Обновлено в 07:54
Наука
На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций
Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено в 05:30
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Обновлено в 15:46
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Кино
«Союзмультфильм» выпустит полнометражку о Суворове
Студия "Союзмультфильм" выпустит полнометражную ленту "Суворов", пишет ТАСС. Работы планируют завершить к концу 2019 года.
Обновлено в 18:06
Политика
Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии
Обновлено в 16:16
Технологии
Что такое «VK коин»: россияне «сходят с ума» по новой криптовалюте
Россияне "сходят с ума" по новой криптовалюте. Соцсеть "ВКонтакте" запустила сервис для майнинга VK Coin.
Обновлено 08 апреля в 02:08
Наука
В РАН с печалью отреагировали на появление фото черной дыры
Россия оказалась «на обочине научного праздника», заявили в Российской академии наук, комментируя получение первого снимка черной дыры благодаря европейскому Телескопу горизонта событий.
Обновлено в 12:50
Экономика
Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми
В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.
Обновлено в 17:02
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Авто
Эксперты из Германии оценили российское топливо
Обновлено в 04:50
Энергетика
Запасы нефти в США выросли на 7 млн баррелей
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 млн баррелей в день, не изменившись по сравнению с прошлой неделей.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Наука
Половина альпийских ледников растает к 2050 году
Обновлено в 04:40
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться
Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев получил 15 лет колонии
Обновлено вчера в 15:39
Игры
Albion Online стала условно-бесплатной
Студия Sandbox Interactive, как и обещала, сделала бесплатной свою онлайновую ролевую игру Albion Online.
Обновлено в 16:07
Экономика
Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ
Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:41
Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
Обновлено в 05:18