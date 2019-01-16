Футбол
Кузьмин не расстроился, что не будет участвовать в выборах главы РФСНева Спорт 06:04
Кузьмин, слова которого приводит «Чемпионат», добавил, что продолжит активно участвовать в развитии российского футбола и планирует обязательно обсудить свои идеи с кандидатами на пост главы РФС и выступить на конференции.
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Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено в 12:07
Политика
Правительство Мэй пережило голосование по вотуму недоверия
Как ранее писал РБК, вынесение вотума недоверия не означает, что Тереза Мэй обязательно потеряет пост главы правительства — она сможет предложить нижней палате новый состав кабинета министров во главе с собой.
Обновлено в 14:22
Общество
YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями
Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
Обновлено в 10:20
Музыка
Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России
Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
Обновлено в 14:05
Авто
BMW назвала цены на обновленный седан седьмой серии
Российское представительство BMW опубликовало цены на обновленную модель BMW седьмой серии.
Обновлено в 09:16
Авто
Skoda анонсировала новый кроссовер
Мировая премьера нового кроссовера Skoda состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в нынешнем году с 5 по 17 марта.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Тбилиси три человека погибли при взрыве газа в жилом доме
В результате взрыва в девятиэтажном жилом корпусе в Тбилиси погибли три человека, сообщил в среду вечером журналистам глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.
Обновлено в 13:57
Гаджеты
Apple запускает чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max
Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
Обновлено в 01:36
Общество
Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек
Обновлено в 12:07
Происшествия
Самолет «Победы» задел крылом трап в аэропорту Калининграда
Самолет авиакомпании "Победа", прибывший в среду в Калининград из Москвы, задел крылом трап при заруливании на стоянку.
Обновлено в 07:50
Политика
США планируют начать выход из ДРСМД 2 февраля
США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля.
Обновлено в 11:31
Кино
Вышел первый тизер «Охотников за привидениями 3»
Не прошло и суток после первого официального сообщения о будущей третьей части "Охотников за привидениями", как на YouTube уже появился и начал вовсю набирать просмотры первый тизер к новому фильму.
Обновлено в 13:20
Общество
На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров
В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.
Обновлено в 09:53
Общество
Минтранс предложит выделить 5,2 млрд руб. на полеты на Дальний Восток
Министерство транспорта России подготовило предложение о выделении дополнительных 5,2 млрд руб. субсидий на полеты на Дальний Восток и обратно.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео
В одной из школ Тольятти произошел конфликт между ученицей 5-го класса и завучем учебного заведения.
Обновлено в 13:05
Общество
Google переименовал детские сады Москвы в крематории
Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Происшествия
На судне «Мурманского морского пароходства» умер капитан
Не исключено, что именно климат послужил причиной трагедии, которая произошла с капитаном мурманского судна «Виктор Ткачев».
Обновлено в 07:58
Гаджеты
Samsung предлагает россиянам первый в стране trade-in часов
Южнокорейская компания Samsung запустила в России первый trade-in часов.
Обновлено в 13:44
Экономика
Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России
Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 12:18
Общество
В Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон
Власти города снесли восточную часть старого моста через реку Гудзон. Мост Таппан Зи построили еще в 1955 году прошлого века.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Губернатор Мурманской области предложила продавать на почте лекарства
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подготовила обращение к главе Минздрава России Веронике Скворцовой и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову с просьбой организовать продажу лекарств в отделениях "Почты России", так как во многих населенных пунктах региона не хватает аптек.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 12:53
Культура
В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров
В Татарстане после продолжительной болезни на 84-м году жизни скончался известный певец Ильгам Шакиров.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске
Обновлено в 07:34
Космос
NASA опубликовало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule
Из полученных от космического зонда «New Horizons» фотографий, работникам NASA удалось сложить анимационное видео его приближения к объекту Ultima Thule.
Обновлено в 02:29
Общество
Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение
Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.
Обновлено в 07:47
Гаджеты
Xiaomi разработала новый сканер отпечатков пальцев на смартфоне
Обновлено в 11:22
ЖКХ
От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир
Так ответила на вопросы читателей "Российской газеты" во время "горячей линии" в редакции исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева.
Обновлено вчера в 19:15