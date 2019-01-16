Футбол
Кузьмин не расстроился, что не будет участвовать в выборах главы РФСНева Спорт 06:04
Кузьмин, слова которого приводит «Чемпионат», добавил, что продолжит активно участвовать в развитии российского футбола и планирует обязательно обсудить свои идеи с кандидатами на пост главы РФС и выступить на конференции.
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с чего всё началось
Как сообщает РИА Новости, Кузьмин сдал свои документы в РФС и заручился поддержкой пяти членов союза, но в среду было объявлено, что избирком зарегистрировал лишь одного кандидата — председателя совета директоров петербургского футбольного клуба "Зенит" Александра Дюкова.Ульяновск онлайн08:00
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Футбол
Александр Дюков стал единственным кандидатом на выборах главы РФС
Избирательный комитет Российского футбольного союза зарегистрировал лишь одного кандидата на выборы главы организации - председателя совета директоров Зенита Александра Дюкова.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Спартак» забил пять мячей «Локомотиву» в товарищеском матче
Обновлено в 08:36
Футбол
«Зениту» придется заплатить за Скопинцева не менее 6 млн евро
"Ростов" требует у "Зенита" за защитника Дмитрия Скопинцева 6 млн евро. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 09:41
Футбол
Буффон: «Перешел в „ПСЖ“, чтобы помочь Неймару выиграть „Золотой мяч“»
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах перехода во французский клуб.
Обновлено в 09:42
Футбол
Ван дер Варт: «„Реал“ может вновь выиграть ЛЧ, это особенный клуб»
Бывший игрок "Реала" Рафаэль ван дер Варт считает, что "сливочным" по силам вновь выиграть Лигу чемпионов - в четвертый раз подряд.
Обновлено в 05:50
Футбол
Защитник «Ромы» выбыл из строя на месяц
Стали известны сроки восстановления защитника "Ромы" Жуана Жезуса, который получил повреждение в матче Кубка Италии с "Виртус Энтеллой" (4:0). Напомним, бразилец был заменен на 10-й минуте и покинул поле на костылях.
Обновлено в 09:46
Футбол
Мешков и Лапочкин обслужат игры Кубка «Матч Премьер»
Встречи обслужат Виталий Мешков из Дмитрова и петербуржец Сергей Лапочкин. Кубок «Матч Премьер» пройдет в Катаре с 21 по 29 января.
Обновлено в 05:16
Футбол
Месси: «Хочу забить ещё много голов за „Барселону“»
Обновлено в 03:37
Футбол
Рохо летом покинет «Манчестер Юнайтед»
Рохо в текущем сезоне сыграл только 149 минут, а на прошлой неделе он покинул сбор МЮ из-за травмы и поехал в Аргентину.
Обновлено в 00:48
Футбол
Агент Давида Луиза: «Работаем с „Челси“ над новым контрактом»
Давид хочет остаться в Лондоне, и мы работаем над новым контрактом. Его также хотят оставить тренер и клуб.
Обновлено в 05:49
Футбол
Кононов сделал заявление по возможному трансферу Промеса
Наставник столичного "Спартака" Олег Кононов прокомментировал слухи о том, что в стан "красно-белых" может вернуться голландский хавбек Куинси Промес, выступающий сейчас за испанскую "Севилью".
Обновлено в 02:17
Футбол
Дженнаро Гаттузо: «Игуаин никогда не говорил мне, что хочет уйти»
Обновлено в 01:28
Футбол
«Арсенал» хочет арендовать Хамеса
Обновлено вчера в 19:31
Футбол
«Енисей» расторг контракт с Марко Обрадовичем
Футбольный клуб "Енисей" достиг соглашения о досрочном расторжении контракта с сербским форвардом Марко Обрадовичем, сообщается на официальном сайте красноярской команды.
Обновлено в 06:53
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» был арестован по подозрению в домашнем насилии
Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье на днях был арестован. Игрок подозревался в домашнем насилии с применением физической силы.
Обновлено в 03:22