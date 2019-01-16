Кузьмин не расстроился, что не будет участвовать в выборах главы РФСНева Спорт 06:04

с чего всё началось

Кузьмин, слова которого приводит «Чемпионат», добавил, что продолжит активно участвовать в развитии российского футбола и планирует обязательно обсудить свои идеи с кандидатами на пост главы РФС и выступить на конференции.

Кузьмин не расстроился, что не будет участвовать в выборах главы РФС

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