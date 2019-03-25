Происшествия

В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»Известия 09:05

В Кемерове проходят траурные мероприятия по случаю годовщины пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта. Местные жители несут цветы и игрушки к мемориалу — гранитному камню — установленному около от места трагедии.
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Трагедия в «Зимней вишне»: опубликовано видео следственного эксперимента

НТВ07:44

Жители региона предложили провести всекузбасскую минуту молчания

VSE42 Новости02:01

Цивилев в годовщину пожара в «Зимней вишне» вспомнил о вбросах про сотни погибших

Росбалт03:23

Фильм к годовщине трагедии в «Зимней вишне»

Вести Кузбасс02:22

Видео: в годовщину трагедии в «Зимней вишне» в Кемерове запустили в небо белые шары

Сибдепо08:01

Годовщина трагедии: в Кемерово поминают жертв «Зимней вишни»

Новые Известия23 марта в 06:49

Жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» вспоминают в Кемерово

Общественное телевидение России23 марта в 07:15
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Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Обновлено в 11:35
Космос

Астрономы определили место возникновения Юпитера

Обновлено в 08:04
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Политика

Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Наука

В Норвегии найден «корабль мертвых»

Обновлено в 10:39
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Технологии

Рогозин рассказал о разработке беспилотного трамвая

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал разработку первого российского беспилотного трамвая.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Российские военные высадились в Венесуэле

Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ назвал убийц Моторолы и Гиви

Бывший сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров на конференции в Москве заявил, что главу батальона «Спарта» Арсена «Моторолу» Павлова и командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых убили украинские спецслужбы.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы

Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Политика

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Политика

Глава ЛНР назвал условие прекращения конфликта в Донбассе

Ранее 25 марта экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что действующая власть в Киеве с самого начала не планировала решать конфликт в Донбасса мирным путем, а погибших в ходе так называемой АТО мирных жителей хотела объявить пособниками террористов.
Обновлено в 10:19
Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено в 07:31
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Ленобласти зоозащитники нашли спасенную машинистом собаку

Обновлено вчера в 11:16
Общество

Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике

Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни

Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Политика

СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
Космос

В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»

Обновлено в 00:25
Транспорт

Строители Крымского моста собрали все железнодорожные пролеты

Берега Крыма и Тамани теперь полностью соединены железнодорожными пролетами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено вчера в 07:05
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Футбол

«Барселона» ищет замену Силлессену. В списке три вратаря

В летнее трансферное окно «Барселона» планирует продать 29-летнего голландского вратаря Яспера Силлессена, утверждают в Mundo Deportivo.
Обновлено в 11:54
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемого в похищении картины Куинджи

Обновлено в 11:59
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»
Произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибло 60 человек, из них 41 ребёнок. Пожар стал вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.
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