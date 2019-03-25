Происшествия
В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»Известия 09:05
В Кемерове проходят траурные мероприятия по случаю годовщины пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта. Местные жители несут цветы и игрушки к мемориалу — гранитному камню — установленному около от места трагедии.
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Жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» вспоминают в Кемерово
Общественное телевидение России23 марта в 07:15
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