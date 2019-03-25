В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»Известия 09:05

В Кемерове проходят траурные мероприятия по случаю годовщины пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта. Местные жители несут цветы и игрушки к мемориалу — гранитному камню — установленному около от места трагедии.

В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передали в суд Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Технологии Рогозин рассказал о разработке беспилотного трамвая Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал разработку первого российского беспилотного трамвая.

Армия и оружие Российские военные высадились в Венесуэле Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.

Армия и оружие Экс-сотрудник СБУ назвал убийц Моторолы и Гиви Бывший сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров на конференции в Москве заявил, что главу батальона «Спарта» Арсена «Моторолу» Павлова и командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых убили украинские спецслужбы.

Происшествия Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Политика Глава ЛНР назвал условие прекращения конфликта в Донбассе Ранее 25 марта экс-сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал, что действующая власть в Киеве с самого начала не планировала решать конфликт в Донбасса мирным путем, а погибших в ходе так называемой АТО мирных жителей хотела объявить пособниками террористов.

Общество Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.

Культура Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.

Общество Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.

Шоу-бизнес София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Транспорт Строители Крымского моста собрали все железнодорожные пролеты Берега Крыма и Тамани теперь полностью соединены железнодорожными пролетами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Общество Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Футбол «Барселона» ищет замену Силлессену. В списке три вратаря В летнее трансферное окно «Барселона» планирует продать 29-летнего голландского вратаря Яспера Силлессена, утверждают в Mundo Deportivo.

Политика Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").