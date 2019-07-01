Экономика
Кузбасская топливная компания решила не платить дивиденды за 2018 годРБК 05:52
За прошлый год компания увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,8 раза по сравнению с 2017 годом, до 6,023 млрд руб. Согласно решению акционеров компании от 2018 года, конкретная доля прибыли, которая должна направляться на выплату дивидендов, не зафиксирована.
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