Энергетика
Кувейт устраивают нынешние цены на нефтьКоммерсантъ вчера в 23:25
«Текущие цены на нефть хороши для производителей и потребителей, поскольку страны-потребители видят, что цена от $60 до $70 — это хорошая цена для всех»,— сказал министр. Напомним, страны ОПЕК в продолжили сокращать добычу, снизив поставки почти на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с) в январе.
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Политика
В Шереметьево в багаже сотрудника посольства США нашли мину
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WSJ: Трамп запросит у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн
Президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года.
Обновлено в 00:18
Политика
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По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко
Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено вчера в 15:52
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Армия и оружие
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Times рассказала о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»
Отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" прошел недалеко от базы шотландских ВВС и насторожил королевские ВМС и британских политиков, сообщает газета Times.
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Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира
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Происшествия
Суд арестовал экс-замглавы «Росгеологии» Горринга
Обновлено вчера в 08:47
Общество
Минуллина отказалась от Porsche в пользу инвестиций в Татарстан
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина решила не принимать подарок на 8 Марта – новенький Porsche.
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Политика
Националисты пытались прорваться к Порошенко на митинге в Черкассах
Обновлено вчера в 14:39
Армия и оружие
В ВСУ утвердили символику с черепом и надписью «Украина или смерть»
Обновлено вчера в 13:06