Религия
Кувайшев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговорТАСС 02:00
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса. Об этом глава региона написал во вторник на своей официальной странице в Instagram.
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Это сложная ситуация. В ней можно понять и верующих, для которых восстановление храма Святой Екатерины в городе — вопрос, который поднимается из года в год и который всё равно нужно решать. И протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга.
— Евгений Куйвашев, российский политикОбластная газета 01:38
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«Моя задача - добиться мира»: Евгений Куйвашев встретится с защитниками сквера и храма
КП - Екатеринбург01:53
Губернатор Евгений Куйвашев пригласил на разговор сторонников и противников строительства храма святой Екатерины
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