Кувайшев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговорТАСС 02:00

Это сложная ситуация. В ней можно понять и верующих, для которых восстановление храма Святой Екатерины в городе — вопрос, который поднимается из года в год и который всё равно нужно решать. И протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса. Об этом глава региона написал во вторник на своей официальной странице в Instagram.

Кувайшев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговор

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