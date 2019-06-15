Футбол

Кутепов восстановился после травмы к сборам «Спартака»РИА Новости 06:05

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Футболист московского "Спартака" Илья Кутепов заявил РИА Новости, что полностью восстановился после травмы и готов к сборам "красно-белых". Футболисты "Спартака" в субботу в Москве проходят медицинское обследование.
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Илья Кутепов: Полностью восстановился и готов к сборам

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Кутепов восстановился после травмы к сборам «Спартака»

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Российский футболист, центральный защитник московского «Спартака» и национальной сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
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