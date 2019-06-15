Футбол
Кутепов восстановился после травмы к сборам «Спартака»РИА Новости 06:05
Футболист московского "Спартака" Илья Кутепов заявил РИА Новости, что полностью восстановился после травмы и готов к сборам "красно-белых". Футболисты "Спартака" в субботу в Москве проходят медицинское обследование.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:39, Вашингтон
Происшествия
Пиар-директор рассказал о судьбе переданного семье Алибасова кота-самозванца
Пира-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что стало с котом-самозванцем, которого мошенники за выкуп в 800 тысяч рублей подсунули семье продюсера.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе
Обновлено в 05:46
Происшествия
Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
Росстат впервые обнародовал число погибших от военных действий
В отчетности Росстата по смертности за 2018 год появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий».
Обновлено в 04:40
Происшествия
Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше
Спортивно-тренировочный самолет Як-52 потерпел крушение во время авиационного шоу в польском городе Плоцк в субботу, 15 июня.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре Москвы
Обновлено в 05:05
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв
Взрыв произошел в здании администрации Ваганьковского кладбища Москвы. Об этом в субботу, 15 июня, сообщил «5 канал».
Обновлено в 09:18
Спорт
Загитова представила номер под любимую песню Медведевой
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова в рамках ледового шоу Fantasy on Ice исполнила новый показательный номер под песню Билли Айлиш "Bad Guy".
Обновлено в 07:09
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Футбол
Все футболисты «Спартака» успешно прошли медосмотр
Обновлено в 09:08
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет, сообщил в субботу мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 09:12
Общество
В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах
Руководитель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что РПЦ полагает, что в школах нужно уделять больше внимания патриотическому воспитанию, пишет «mk.ru».
Обновлено в 09:14
Авто
Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95
В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина
Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.
Обновлено в 06:47
Политика
Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс
Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку законопроектов, которые должны будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Донбассе.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Общество
В Саратовской области ожидаются грозы с градом и сильным ветром
Завтра, 16 июня, в Саратовской области ожидаются грозы с градом и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Политика
В Урдоме жители записали обращение к Путину
Жители Архангельской области и Республики Коми записали видеообращение на «прямую линию» Президента России, которая пройдёт 20 июня.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Общество
Заболевшим зрителям вернут стоимость билетов
Посетители театров и музеев, которые пропустили спектакли или выставки ввиду болезни или смерти близкого родственника, получат возможность вернуть полную стоимость билета.
Обновлено вчера в 14:24
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено вчера в 00:52
Кино
Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал
Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»
Обновлено в 00:20