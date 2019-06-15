Кутепов восстановился после травмы к сборам «Спартака»РИА Новости 06:05

Футболист московского "Спартака" Илья Кутепов заявил РИА Новости, что полностью восстановился после травмы и готов к сборам "красно-белых". Футболисты "Спартака" в субботу в Москве проходят медицинское обследование.

Кутепов восстановился после травмы к сборам «Спартака»

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