Футбол

Кутепов восстановился после травмы к сборам «Спартака»РИА Новости 06:05

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Футболист московского "Спартака" Илья Кутепов заявил РИА Новости, что полностью восстановился после травмы и готов к сборам "красно-белых". Футболисты "Спартака" в субботу в Москве проходят медицинское обследование.
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Кутепов полностью восстановился после травмы

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Кутепов восстановился после травмы к сборам «Спартака»

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