Футбол
Кутепов восстановился после травмы к сборам «Спартака»РИА Новости 06:05
Футболист московского "Спартака" Илья Кутепов заявил РИА Новости, что полностью восстановился после травмы и готов к сборам "красно-белых". Футболисты "Спартака" в субботу в Москве проходят медицинское обследование.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:08, Вашингтон
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Технологии
Робот дал отпор своим обидчикам
Обновлено в 07:21
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Новак: Сохранение транзита газа через Украину не несет рисков для «Северного потока-2»
Возможное сохранение транзита газа через Украину не несет рисков для проекта "Северный поток-2", заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 07:33
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина
Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.
Обновлено в 06:47
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Футбол
Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»
Обновлено в 06:42
Хоккей
Кевин Хэйс хочет играть за «Бостон»
Нападающий Кевин Хэйс хочет подписал контракт с "Бостоном", сообщает Boston Hockey Now.
Обновлено в 07:45
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Происшествия
На Пулковском шоссе произошло ДТП из-за утки с утятами
Обновлено в 06:25
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Выпавшие из окна еноты повредили иномарку в центре Петербурга
В субботу, 15 июня, в центре Петербурга выпали из окна три енота.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Садальский рассказал об уничтожении могилы матери Людмилы Зыкиной
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский рассказала об уничтожении могилы матери Людмилы Зыкиной Екатерины Васильевны.
Обновлено в 05:56
Экономика
В ЦБ задумались о запуске собственной цифровой валюты
Банк России рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Неизвестные на машине обстреляли из пейнтбольных ружей семерых прохожих в Екатеринбурге
В ночь на 15 июня в Екатеринбурге неизвестные на автомобиле «ВАЗ-2114» открыли огонь из пейнтбольных ружей по прохожим.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:31
Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 00:19
Футбол
Павел Могилевский: «Внутренняя задача „Ротора“ — попасть в четверку»
Старший, а де-факто главный тренер «Ротора» Павел Могилевский рассказал о подготовке команды к сезону и трансферной кампании клуба.
Обновлено в 07:25
Авто
Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России
Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил снижение цен на кроссовер Nissan Murano 2019 года выпуска во всех комплектациях.
Обновлено в 01:20
Политика
Путин призвал продолжать СВПД по Ирану
Обновлено в 04:38
Политика
Экс-директор ЦРУ и бывший посол США на Украине посетили Донбасс
Экс-директор ЦРУ Дэвид Петрэус и бывший американский посол на Украине Джон Хёрбст посетили район проведения украинской операции объединённых сил в Донбассе.
Обновлено в 05:26