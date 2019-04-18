Футбол
Кутепов успешно перенес операциюМатч ТВ 13:48
Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей. Сообщается, что футболист приступит к работе по индивидуальному графику в ближайшие две недели.
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Армия и оружие
ВДВ первыми получили новые АК-12
Обновлено в 04:35
Политика
Орешкин оценил суммарный оборот попавших под запрет украинских товаров
Суммарный оборот украинских товаров, попавших под новые российские санкции, оценивается более чем в $4,3 млрд, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 13:27
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Футбол
«Наполи» и «Арсенал» объявили стартовые составы
Тренерские штабы "Наполи" и "Арсенала" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:02
Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Политика
Москва учтёт отказ Мальты пропустить самолёты РФ в Венесуэлу
МИД РФ заявил, что при выстраивании дальнейших отношений с Мальтой Россия учтёт тот факт, что эта страна отказалась пропустить самолёты РФ в Венесуэлу.
Обновлено в 10:02
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за решения суда по Приватбанку
Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением суда в Киеве, который признал незаконной национализацию Приватбанка.
Обновлено в 14:33
Футбол
«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление с днём рождения
"Спартак" ответил на поздравление бывшего главного тренера Массимо Карреры с днём рождения.
Обновлено в 11:35
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Выпускать Toyota ProAce City будут в нескольких модификациях, зависящих от длины (4,4 и 4,7 метра) и типа кузова (фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон).
Обновлено в 11:14
Происшествия
Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке
Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 10:37
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Политика
Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено вчера в 05:30
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира
Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Военная генпрокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная генпрокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара, соответствующий документ опубликован в Twitter правительства национального согласия Ливии (Триполи).
Обновлено в 13:41
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете
Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
Обновлено в 12:10
Политика
Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено в 13:30
Энергетика
Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа
За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко покажут в России
Дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского запланированы на 19 апреля.
Обновлено в 08:40
Экономика
Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей
Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16