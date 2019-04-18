Футбол

Кутепов успешно перенес операциюМатч ТВ 13:48

Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей. Сообщается, что футболист приступит к работе по индивидуальному графику в ближайшие две недели.
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Кутепов перенес операцию и выбыл как минимум на две недели

Sport24.ru14:31

Илью Кутепова прооперировали в Риме

Газета.Ru13:55

Защитник «Спартака» Кутепов был прооперирован в Италии

Советский спорт13:46

Кутепов успешно перенес операцию

Sportbox.RU13:48

Кутепов успешно перенес операцию

Матч ТВ13:48

Илья Кутепов перенес операцию в Риме

РИА Новости13:50

Кутепов успешно прооперирован по поводу грыжи. Второй раз за 8 месяцев

Спорт-Экспресс14:25
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Армия и оружие

ВДВ первыми получили новые АК-12

Обновлено в 04:35
Политика

Орешкин оценил суммарный оборот попавших под запрет украинских товаров

Суммарный оборот украинских товаров, попавших под новые российские санкции, оценивается более чем в $4,3 млрд, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 13:27
Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Футбол

«Наполи» и «Арсенал» объявили стартовые составы

Тренерские штабы "Наполи" и "Арсенала" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:02
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Политика

Москва учтёт отказ Мальты пропустить самолёты РФ в Венесуэлу

МИД РФ заявил, что при выстраивании дальнейших отношений с Мальтой Россия учтёт тот факт, что эта страна отказалась пропустить самолёты РФ в Венесуэлу.
Обновлено в 10:02
Политика

Порошенко созвал СНБО из-за решения суда по Приватбанку

Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением суда в Киеве, который признал незаконной национализацию Приватбанка.
Обновлено в 14:33
Футбол

«Спартак» поблагодарил Карреру за поздравление с днём рождения

"Спартак" ответил на поздравление бывшего главного тренера Массимо Карреры с днём рождения.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Актера фильма «На игле 2» Брэдли Уэлша застрелили в Эдинбурге

Обновлено в 04:03
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Выпускать Toyota ProAce City будут в нескольких модификациях, зависящих от длины (4,4 и 4,7 метра) и типа кузова (фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон).
Обновлено в 11:14
Происшествия

Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке

Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Обновлено в 10:37
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено в 13:58
Политика

Медведев: в России за чертой бедности проживают 19 млн человек

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что, по последним данным, в России за чертой бедности проживают почти 19 млн человек.
Обновлено вчера в 05:30
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова

Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено в 04:09
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В Воронежской области под вагоном товарного поезда нашли бомбу

Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Актер Виталий Абдулов познакомился с предполагаемой внебрачной дочерью

Обновлено в 13:43
Футбол

Капелло: «Летом „Реал“ планирует потратить 500 млн евро на трансферы»

Обновлено в 12:25
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей

Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Военная генпрокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара

Военная генпрокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара, соответствующий документ опубликован в Twitter правительства национального согласия Ливии (Триполи).
Обновлено в 13:41
Происшествия

Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Главред и сотрудники «Росбалта» вызваны на допрос по делу о клевете

Несколько сотрудников "Росбалта", включая главного редактора в Москве Николая Ульянова, вызваны на допрос на следующую неделю по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.
Обновлено в 12:10
Политика

Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено в 13:30
Спорт

Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбок

Обновлено в 11:20
Энергетика

Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа

За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.
Обновлено в 07:18
Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко покажут в России

Дебаты действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского запланированы на 19 апреля.
Обновлено в 08:40
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено в 12:16
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Кутепов Илья
Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник московского «Спартака» и национальной сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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