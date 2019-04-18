Футбол
Кутепов успешно перенес операциюSportbox.RU 13:48
Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей. Сообщается, что футболист приступит к работе по индивидуальному графику в ближайшие две недели.
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Трамп отреагировал на доклад Мюллера мемом из «Игры престолов»
Президент США Дональд Трамп отреагировал на полный доклад с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера мемом из сериала «Игра престолов».
Обновлено в 11:52
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Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Экономика
Выручка X5 Retail Group в I квартале выросла на 15,3%
Выручка ретейлера X5 Retail Group в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3% и составила 404,1 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
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Политика
Зеленский представил свою команду в прямом эфире украинского ТВ
Кандидат в президенты Украины комик Зеленский в прямом эфире программы «Право на власть» на канале 1+1 представил членов своей команды.
Обновлено в 14:33
Наука
Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард
Обновлено 14 апреля в 20:02
Авто
Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Авто
Hyundai представила новый седан Sonata
Новый седан Hyundai Sonata получит гибридную силовую установку 2.0L, 2.0T и 2.4L. В продаже модель появится до конца 2019 года.
Обновлено 16 апреля в 04:46
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева опубликовала фотографию в откровенном ярко-розовом наряде из латекса, чем возмутила своих подписчиков.
Обновлено в 03:08
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты
22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.
Обновлено в 13:34
Гаджеты
Apple задерживает зарплату российским разработчикам
Apple не выплачивает деньги разработчикам в России 2 месяца.
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Гаджеты
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Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Наука
В загрязненных районах Арктики появились аномальные улитки
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала
В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Здоровье
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Политика
Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с «ПриватБанком»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с рисками и угрозами вокруг ситуации с «ПриватБанком».
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Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике
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Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
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Космос
В Перми испытали новейший ракетный двигатель
Обновлено в 05:42
Футбол
Игроки АПЛ откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма
Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) заявила, что игроки Английской премьер-лиги (АПЛ) на один день откажутся от социальных сетей, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:54
Наука
Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета
Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено в 14:54
Кино
Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ
В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01