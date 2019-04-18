Футбол

Кутепов успешно перенес операциюSportbox.RU 13:48

Защитник «Спартака» Илья Кутепов успешно перенес операцию в связи с правосторонней паховой грыжей. Сообщается, что футболист приступит к работе по индивидуальному графику в ближайшие две недели.
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Кутепов успешно перенёс операцию по поводу паховой грыжи

Чемпионат14:53

Илья Кутепов: «Операция прошла отлично. Буду стараться скорее вернуться в строй»

Матч ТВ15:45

Игрок «Спартака» прооперирован в Риме

Sport.ru14:43

Илья Кутепов перенес операцию в Риме

РИА Новости13:50

Защитник «Спартака» Кутепов был прооперирован в Италии

Советский спорт13:46

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Спорт-Экспресс14:25

«Спартак» потерял травмированного Кутепова как минимум на две недели

Sport24.ru14:31
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Авто

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Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник московского «Спартака» и национальной сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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