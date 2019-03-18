Кутепов покинул расположение сборной России из-за травмыГазета.Ru 15:24

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение сборной России из-за травмы, сообщает "Советский спорт". Как передает пресс-служба национальной команды, футболист испытывает проблемы с мышцами в паховой области, которые преследовали его в течение последних нескольких матчей.

Спорт день за днем

Политика Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с общественниками Крыма, заявил, что действия нынешнего украинского руководства вызывают у него оторопь.

Происшествия Оюба Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения Шалинский суд Чечни приговорил главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения.

Политика МИД России призвал НАТО и ЕС признать выбор жителей Крыма Россия считает, что ЕС и НАТО пора признать выбор жителей Крыма, которые пять лет назад проголосовали за воссоединение с Россией.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.

Политика Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса почти во всех регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на всеукраинскую общественную организацию "Передовые правовые инициативы".

Политика На Украине вынесли приговор тайному Герою России Святошинский районный суд Киева заочно приговорил российского чиновника Олега Белавенцева, занимавшего должность полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе (ныне упразднен), к 13 годам лишения свободы.

Происшествия В правительстве Хабаровского края прошли обыски По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.

Экономика ФНС и ФСБ начали проверку продавцов рыбы и морепродуктов Федеральная налоговая служба вместе с ФСБ России инициировала проверку группы индивидуальных предпринимателей и организаций, занимающихся торговлей в розницу рыбой и морепродуктами, включая икру.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик США полтора часа летал у границ России Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress свыше полутора часов летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей, сообщается в Twitter-аккаунте PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации.

Политика Путин пообещал снять контрсанкции в случае отмены ограничений ЕС Президент Владимир Путин заявил о готовности снять ответные санкции, если ЕС отменит свои ограничения, сообщает ТАСС.

Футбол Жирков извинился за конфликт с Глушенковым Полузащитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков извинился за конфликт с игроком московского "Спартака" Максимом Глушенковым, который произошел во время матча 20-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".

Политика Путин попросил силовиков передвинуться из бухты в Балаклаве ради яхт Президент России Владимир Путин попросил силовые ведомства освободить место в Балаклавской бухте в Крыму для развития яхтинга.

Происшествия СК возбудил дело по факту смерти мальчика-аутиста в Москве Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти семилетнего мальчика-аутиста в квартире на юго-востоке Москвы.

Политика В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.

Экономика Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

Политика Путин пошутил про нехватку средств у евреев на синагогу в Крыму Во время встречи с крымскими общественниками президент России Владимир Путин пошутил про нехватку денег у евреев после сообщения руководителя еврейской общины Бенджамина Вольфа о задержке строительства синагоги из-за финансового вопроса.

Политика Россия признала Северную Македонию под новым названием Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", - говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал об особой связи дочери и Началовой Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о взаимоотношениях дочери и певицы Юлии Началовой, передает "Советский спорт".

Общество Главу Warner Bros. уволят после секс-скандала Главу голливудского киноконцерна Warner Bros. Кевина Цудзихару увольняют после секс-скандала. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Происшествия Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.

Происшествия Заклеившую ребенку рот воспитательницу осудили в Курской области Отмечается, что также в июне 2017 года осужденная заклеила рот скотчем трехлетнему ребенку в детском саду.

Политика Макаревич осудил своих радующихся присоединению Крыма фанатов Лидер группы «Машина времени» раскритиковал своих фанатов, которые радуются воссоединению Крыма с Россией.

Происшествия В крови умершей свидетельницы по делу Берлускони нашли кадмий и сурьму Миланский прокурор Франческо Греко заявил, что эксперты обнаружили в организме погибшей ключевой свидетельницы по делу экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, марокканской танцовщицы Иман Фадил высокую концентрацию металлов, в частности кадмия и сурьмы.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым Министерство иностранных дел РФ получило от МИД Украины ноту протеста в связи с посещением президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Крымского полуострова и Севастополя, которые в Киеве до сих пор считают частью украинского государства.