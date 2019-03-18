Футбол

Кутепов покинул расположение сборной РФ из-за новой травмыiReactor 03:28

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 17 марта
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
Футболист столичного «Спартака» Илья Кутепов покинул расположение сборной России из-за проблем в паховой области. Спортсмену необходимо будет пройти дополнительное обследование. Об этом говорится на официальном сайте футбольного клуба Москвы.
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с чего всё началось
Мышечные боли беспокоили игрока оборонительной линии на протяжении нескольких предыдущих поединков за своей клуб, но в матче 20 тура чемпионата России против "Зенита" он усугубил травму, о чем сообщил официальный Twitter
 главной футбольной сборной страны.
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