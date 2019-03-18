Кутепов покинул расположение сборной РФ из-за новой травмыiReactor 03:28

с чего всё началось

Футболист столичного «Спартака» Илья Кутепов покинул расположение сборной России из-за проблем в паховой области. Спортсмену необходимо будет пройти дополнительное обследование. Об этом говорится на официальном сайте футбольного клуба Москвы.

Экономика Росстат перестанет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян Росстат на неопределенный срок приостанавливает публикацию ежемесячных данных о доходах россиян.

Политика МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.

Технологии «Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах «Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».

Происшествия 50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.

Спорт Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.

Интернет MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет Социальная сеть MySpace потеряла данные пользователей за 12 лет из-за смены серверов компании.

Транспорт «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы на ряде направлений Группа «Аэрофлот» со 2 апреля вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот».

Гаджеты Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Шоу-бизнес Старшая дочка Веры Брежневой похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха в теплых краях Общих детей у супругов нет, но певица воспитывает наследников от прошлых отношений. У нее есть дочь Соня Киперман и Сара Киперман.

Интернет «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС «Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.

Авто Fisker показал рендер конкурента Tesla Model Y На днях компания опубликовала первые изображения прямого конкурента представленному недавно Tesla Model Y. По данным производителя, новинка получит два электромотора и блок батарей ёмкостью 80 кВт/ч.

Футбол CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о финансовом fair play Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию "ПСЖ" по делу о финансовом fair play.

Гаджеты Инженерный образец оригинального iPhone показался на фото В сети появилась подборка фотографий инженерного образца оригинального iPhone.

Армия и оружие Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом Президент России Владимир Путин заявил, что Су-57 — лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.

Политика Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что с властями Украины "не сварить каши".

Политика Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Единоборства Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Футбол Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".

Здоровье В Валдае появится межрайонный медицинский центр федерального уровня Уникальный опыт работы в Новгородской области филиала федеральной клиники 122-й больницы натолкнул главу региона Андрея Никитина на мысль о создании в Валдае межрайонного медицинского центра федерального значения.

Политика Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.

Происшествия Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.