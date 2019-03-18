Футбол
Кутепов покинул расположение сборной РФ из-за новой травмыiReactor 03:28
Денис Глушаков
|13′
|27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
|34′
|45′
Игорь Смольников
|55′
Сердар Азмун
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Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
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Александр Ташаев
Максим Глушенков
|73′
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Сердар Азмун
Олег Шатов
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Александр Ломовицкий
|79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
|85′
Софьян Ханни
|86′
|87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
|90′+1′
Вильмар Барриос
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
57
Селихов
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
6
Дантас
15
Глушенков
47
Зобнин
94
Ханни
54
Умяров
27
Ломовицкий
12
Адриано
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
14
Кузяев
11
Дриусси
25
Барриос
27
Оздоев
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Шатов
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Футболист столичного «Спартака» Илья Кутепов покинул расположение сборной России из-за проблем в паховой области. Спортсмену необходимо будет пройти дополнительное обследование. Об этом говорится на официальном сайте футбольного клуба Москвы.
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с чего всё началось
Мышечные боли беспокоили игрока оборонительной линии на протяжении нескольких предыдущих поединков за своей клуб, но в матче 20 тура чемпионата России против "Зенита" он усугубил травму, о чем сообщил официальный Twitter главной футбольной сборной страны.Вести.Ruвчера в 15:37
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