Футбол
Кутателадзе стал игроком «Спартака»Спорт-Экспресс 05:54
Нападающий Николоз Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт красно-белых. 18-летний грузинский футболист будет выступать за московскую команду под 13-м номером.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
Обновлено в 09:34
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Наука
Учеными получена новая модификация углерода
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Ульяновске скончался второй отравившийся подсолнечным маслом
В Ульяновске скончался второй человек после отравления подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Военные эксперты призвали США создать аналог российской «Мертвой руки»
Американские специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин заявили, что Соединенным Штатам необходим аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", который на Западе известен как "Мертвая рука".
Обновлено в 13:44
Футбол
«Зенит» в матче с «Ахматом» остался в большинстве на седьмой минуте
На седьмой минуте действующие чемпионы остались в большинстве. Прямую красную карточку получил защитник гостей Ризван Уциев.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика
Крымские татары перечислили успехи в составе России
На состоявшемся в Симферополе крымскотатарском форуме принято обращение, в котором перечислены положительные изменения, произошедшие в жизни крымских татар за пять лет с момента возвращения полуострова в состав РФ.
Обновлено в 09:49
Интернет
Google: сотни тысяч паролей пользователей Сети оказались взломаны
Google: сотни тысяч паролей пользователей социальных сетей оказались взломаны.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 30℃ тепла
Обновлено в 13:23
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Политика
Трамп пригрозил объявить «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением признать леворадикальную организацию "Антифа" террористами.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка
В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере полузащитника «Ниццы»
25-летний Тамез преимущественно выступает в роли опорного полузащитника.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про "блокадницу" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Общество
Археологи нашли в Крыму пустой саркофаг
Археологи обнаружили в Керчи саркофаг, вырезанный в цельном куске камня.
Обновлено в 11:20
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:2 (2-й тайм)
Обновлено в 11:46