Футбол

Кутателадзе стал игроком «Спартака»Спорт-Экспресс 05:54

Нападающий Николоз Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт красно-белых. 18-летний грузинский футболист будет выступать за московскую команду под 13-м номером.
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