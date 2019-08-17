Футбол

Кутателадзе стал игроком «Спартака»Спорт-Экспресс 05:54

Нападающий Николоз Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт красно-белых. 18-летний грузинский футболист будет выступать за московскую команду под 13-м номером.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Новые покупки «Спартака»: дружочек Неймара уже помог забить ЦСКА, наконец все ясно с опорником

Sport24.ru10:45

Кутателадзе рассказал, как оказался в «Спартаке»

Матч ТВ10:19

«Спартак» — ЦСКА — 2:1, молодёжное первенство, дебют Кутателадзе

Чемпионат09:10

В «Спартаке» — «новый Златан» из «ПСЖ». Кто такой Кутателадзе

Спорт-Экспресс09:15

«Спартак» подписал грузинского форварда

Sport.ru07:13

Новичок ФК «Спартак» Кутателадзе заявил, что хочет стать частью истории клуба

ТАСС09:28

«Спартак» подписал воспитанника «ПСЖ» Кутателадзе

Sports.ru06:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия

В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратура

Прокуратура объявила о начале проверки законности возбуждения уголовного дела по факту заказа и получения по почте женщиной зарубежного психотропного препарата для страдающего эпилепсией несовершеннолетнего сына.
Обновлено в 08:19
Теннис

Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати

Обновлено в 12:19
Происшествия

На акции в центре Москвы начались задержания

В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
Обновлено в 10:19
Игры

Fallout 76 – Экспедиция в Убежище 94 готовится к отправке

В Убежища 94 пользователей ждет немало опасностей, поэтому желательно предварительно собрать группу из четырех хорошо вооруженных покорителей пустоши 50+ уровня.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

В США захотели российскую «Мертвую руку»

США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
Экономика

В Узбекистане планируют создать фонд развития каракулеводства

В качестве одной из мер предлагается создать фонд развития каракулеводства, который будет оказывать финансовую поддержку племенной селекционной деятельности.
Обновлено в 07:09
Гаджеты

Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7%

Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.
Обновлено в 11:44
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Приморском районе после массового ДТП загорелась BMW

Авария с пятью автомобилями произошла на Школьной улице в Петербурге. В результате загорелась одна легковушка.
Обновлено в 11:45
Общество

Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе

Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе.
Обновлено в 12:31
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С

Обновлено в 12:06
Космос

Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз

В раскалённом облаке вещества, окружающем чёрную дыру в центре Галактики, произошла невероятная вспышка.
Обновлено 15 августа в 06:31
Здоровье

Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца

Обновлено в 11:41
Финансы

Минстрой введет стандарты для ИЖС в угоду банкам

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил о необходимости стандартизации рынка в сфере индивидуального жилищного строительства.
Обновлено в 05:13
Авто

Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой

Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено в 09:22
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области нашли яд

Яд найден в крови жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Зеленский взялся спорить с историей

Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Здоровье

Зеленый чай снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Зарубежные ученые пришли к выводу, что зеленый чай способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 06:35
Кино

Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat

В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Полицейский в Петербурге напал на кандидатку в депутаты

Кандидат в муниципальные депутаты Елена Кондрашова подверглась нападению в петербургском муниципальном округе «Ульянка».
Обновлено вчера в 16:38
Политика

Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции

Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.
Обновлено в 11:35
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Керченской крепости нашли 1700 авиабомб времен ВОВ

Крымские сотрудники МЧС нашли в Керченской крепости 1700 осколочных и одну фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:22
Футбол

«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Авто

Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины

Обновлено в 11:00
Музыка

Басков опубликовал архивное видео с Зеленским

Обновлено в 11:05
Общество

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок

Обновлено в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное