Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волюИзвестия 06 апреля в 10:58

Океанолог Жан-Мишель Кусто считает, что у косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье есть шансы вернуться в дикую природу. Он добавил, что пока рано говорить, будут ли выпущены животные, сообщает «РИА Новости» в субботу, 6 апреля.

Кусто оценил шансы косаток из «китовой тюрьмы» вернуться на волю

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