Экономика
Кушать продано: рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втроеИзвестия вчера в 17:02
Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн. Почти в 1,7 раза — с 16 до 25 млрд — она выросла за этот период и в долларах.
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Российские экспортеры продуктов заработали на санкциях: их выручка выросла втрое за четыре года
Телеканал 360°вчера в 23:08
За период санкций сельхозпредприятия РФ втрое увеличили выручку на экспорте
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