Футбол
Курьёз дня: Чупо-Мотинг не захотел, чтобы партнёр забил голЕвро-футбол.ру 16:07
Форвард хозяев Кристофер Нкунку вышел один на один с голкипером и перебросил его. Мяч почти залетел в ворота, как вдруг по непонятным причинам другой игрок парижан Эрик Чупо-Мотинг выставил ногу и не позволил игровому снаряду пересечь линию чужих ворот.
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