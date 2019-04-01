Курьёз дня: Чупо-Мотинг не захотел, чтобы партнёр забил голЕвро-футбол.ру 16:07

Форвард хозяев Кристофер Нкунку вышел один на один с голкипером и перебросил его. Мяч почти залетел в ворота, как вдруг по непонятным причинам другой игрок парижан Эрик Чупо-Мотинг выставил ногу и не позволил игровому снаряду пересечь линию чужих ворот.

Курьёз дня: Чупо-Мотинг не захотел, чтобы партнёр забил гол

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