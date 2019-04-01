Футбол

Курьёз дня: Чупо-Мотинг не захотел, чтобы партнёр забил голЕвро-футбол.ру 16:07

Форвард хозяев Кристофер Нкунку вышел один на один с голкипером и перебросил его. Мяч почти залетел в ворота, как вдруг по непонятным причинам другой игрок парижан Эрик Чупо-Мотинг выставил ногу и не позволил игровому снаряду пересечь линию чужих ворот.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболист ПСЖ не сумел забить «Страсбургу» в матче Лиги 1, ударив с линии ворот

RT на русском16:40

Нападающий «ПСЖ» стал автором «промаха века», лишив свою команду гола

Чемпионат16:21

Невероятный промах нападающего «ПСЖ». Разве это возможно?

Спорт-Экспресс16:01

Нападающий «ПСЖ» Шупо-Мотинг остановил мяч на линии чужих ворот вместо удара

Sports.ru16:38

Курьёз дня: Чупо-Мотинг не захотел, чтобы партнёр забил гол

Евро-футбол.ру16:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Политика

ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Единоборства

Лобов показал лицо после дебюта в кулачных боях

Турнир прошел в штате Миссисипи. Главным событием стал бой экс-боеца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Лобова и Джейсона Найта.
Обновлено в 06:33
Футбол

Игроки «Зенита» Оздоев и Ракицкий придумали новый ритуал

Матч завершился вничью 1:1. В составе "Зенита" снова отличился защитник Ярослав Ракицкий.
Обновлено в 15:54
Общество

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Политика

Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Гаджеты

Официальные чехлы для Samsung Galaxy Fold будут продаваться по $120

Задуматься о приобретении чехла стоит, ведь Galaxy Fold — один из самых дорогих смартфонов Samsung за всю историю компании.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 сняли на видео

Видео испытаний боевой машины на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 15:35
Путешествия

Беларусь открыла зону отчуждения Чернобыльской АЭС для туристов

Обновлено в 08:23
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Гаджеты

В новых моделях смартфонов Samsung Galaxy A будут установлены аккумуляторы большой емкости

10 апреля должен состояться анонс новых смартфонов Samsung серии Galaxy A. Логично, что за несколько дней до премьеры компания опубликовала тизерную картинку с намеком на главную особенность новинок.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие

США и Таиланд проводят военно-морские учения в Андаманском море

«Королевский ВМФ Таиланда и ВМС США в воскресенье приступили к ежегодным совместным военно-морским учениям Guardian Sea в Андаманском море», — передает вещатель.
Обновлено в 16:36
Общество

ФСИН отказалась запрещать йогу в СИЗО из-за жалобы Мизулиной

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что в СИЗО планируют приостановить занятия йогой.
Обновлено в 08:48
Общество

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий дал большое видеоинтервью

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий дал большое видеоинтервью проекту «Русские норм!»
Обновлено в 16:02
Футбол

Футболисты «Шахтера» по пенальти победили киевское «Динамо»

Донецкий "Шахтер" в серии пенальти победил киевское "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины по футболу и вышел в полуфинал.
Обновлено в 13:34
Политика

Тереза Мэй предупредила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр подчеркнула, что чем дольше идет процесс утверждения сделки с Брюсселем, тем выше шанс, что Великобритания никогда не выйдет из ЕС.
Обновлено в 01:50
Политика

Порошенко посмертно наградил орденом пулеметчицу Ведьму

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о посмертном награждении орденом пулеметчицы ВСУ Яны Червоной, имевшей позывной Ведьма.
Обновлено в 10:40
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Происшествия

В Костромской области пропали два ребенка

Обновлено в 15:35
Происшествия

Ингушский активист провел пикет в Нальчике

Активист Исмаил Нальгиев вышел сегодня на одиночный пикет у СИЗО и ИВС Нальчика в поддержку задержанных после протестов в Ингушетии.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Политика

Посол России встретился с отравленным в Эймсбери британцем Роули

Житель Эймсбери Чарли Роули, который, по заявлению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим препаратом, не знает ни о своем отравлении, ни о лечении.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол

Роман Бабаев: «Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА – ведем активные переговоры с „Эвертоном“»

Понятно, что у Влашича есть огромное желание остаться в ЦСКА.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо

6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:47
Футбол

Мы посмотрели за вас новый Z+. Стало корректнее, но скучнее

Андрей Аршавин стал героем самой смешной рубрики. Дети – В новом выпуске Z + показали, как Бранислав Иванович пришел в школу "Зенита".
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное