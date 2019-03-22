Футбол

Куртуа заявил, что Дзюба подтолкнул его в эпизоде с голом ЧерышеваRT на русском 02:26

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа считает, что нападающий российской команды Артём Дзюба подтолкнул его перед тем, как голкипер допустил результативную ошибку в отборочном матче ЧЕ-2020.
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Тибо Куртуа: Я заколебался, и Дзюба подтолкнул меня

Советский спорт03:33

Куртуа: нападающий сборной России немного подтолкнул меня в моменте перед голом

Чемпионат02:56

Тибо Куртуа: «Доволен той игрой, которую я показал после ошибки и пропущенного гола»

Спорт-Экспресс01:57

«Нападающий меня немного подтолкнул». Куртуа объяснил голевую ошибку в игре с Россией

Sport24.ru02:10

Куртуа о победе над Россией: «Мы учимся на своих ошибках»

Sports.ru06:14

Тибо Куртуа высказался о своей ошибке. ВИДЕО

Sport.ru03:00

Тибо Куртуа: «Всегда учусь на своих ошибках»

Матч ТВ02:41
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Происшествия

Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Экономика

Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены

Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20
Политика

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Политика

Звезду Comedy Woman Варнаву внесли в список «угрожающих» Украине лиц

Минкульт Украины внес участницу российского телешоу Comedy Woman Екатерину Варнаву в перечень лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности страны».
Обновлено в 07:27
Происшествия

Найдена таинственная гробница доримской Британии

Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Мистический знак обнаружен на церемонии прощания с Юлией Началовой

Обновлено в 05:44
Спорт

Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Экономика

Медведев выдвинул предложения по защите инвестиций бизнеса

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство предложит два режима по защите инвестиций для проектов, которые реализуются по инициативе бизнеса.
Обновлено в 07:41
Политика

Исполняющим обязанности главы «Росгеологии» назначили Сергея Сучкова

Исполняющим обязанности главы "Росгеологии" после увольнения Романа Панова стал его заместитель Сергей Сучков.
Обновлено в 07:21
Общество

Панин отреагировал на критику после слов о ненависти к России

Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено вчера в 03:28
Политика

В Венесуэле арестовали сторонника Гуайдо

Обновлено вчера в 18:27
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Футбол

Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.
Обновлено в 08:10
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Культура

Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой поймать океан сетью

Концепция законопроекта "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан.
Обновлено в 08:07
Политика

США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР

Министерство финансов США заявило, что российские суда "Тантал" и "Витязь" были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика

Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах

Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Происшествия

За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Транспорт

На Сокольнической линии метро появились новые поезда «Москва 2019»

Обновлено в 07:45
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаз Украины»

Американское посольство на Украине обеспокоено возможными последствиями изменений в уставе компании «Нафтогаз Украины».
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина

Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Рита Дакота обвинила СМИ в «хайпе на смерти» Юлии Началовой

Только недавно Рита Дакота переживала из-за потока негативных сообщений и критики, который обрушился на неё после развода с Владом Соколовским.
Обновлено в 08:00
Здоровье

11 жителей Тульской области заболели корью

В Тульской области с начала года корью заболели 11 человек. В том числе – целая семья из 7 человек.
Обновлено в 04:34
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Политика

Порошенко поддержал посла США после обвинений Луценко

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он полностью поддерживает посла США в Киеве Мари Йованович на фоне обвинений со стороны украинского генпрокурора Юрия Луценко в адрес высокопоставленного американского дипломата.
Обновлено в 08:20
Футбол

Георгий Джикия: «Проиграли Бельгии из-за собственных ошибок»

Сами виноваты, допустили много ошибок и поплатились за них, - сказал Джикия в интервью пресс-службе сборной.
Обновлено в 05:48
Политика

Большинство американцев прогнозируют упадок страны, показал опрос

Большинство американцев считают, что страна движется по неверному пути во многих сферах, свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.
Обновлено в 05:58
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Валенсия» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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