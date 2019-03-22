Футбол
Куртуа заявил, что Дзюба подтолкнул его в эпизоде с голом ЧерышеваRT на русском 02:26
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа считает, что нападающий российской команды Артём Дзюба подтолкнул его перед тем, как голкипер допустил результативную ошибку в отборочном матче ЧЕ-2020.
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Происшествия
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
Корпорация "Роснано" заплатила в госбюджет с 2007 года 132,4 млрд рублей, таким образом, затраты государства на ее создание возвращены, сказал председатель правления УК "Роснано", председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:20
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Политика
Звезду Comedy Woman Варнаву внесли в список «угрожающих» Украине лиц
Минкульт Украины внес участницу российского телешоу Comedy Woman Екатерину Варнаву в перечень лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности страны».
Обновлено в 07:27
Происшествия
Найдена таинственная гробница доримской Британии
Обновлено в 08:20
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Экономика
Медведев выдвинул предложения по защите инвестиций бизнеса
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство предложит два режима по защите инвестиций для проектов, которые реализуются по инициативе бизнеса.
Обновлено в 07:41
Политика
Исполняющим обязанности главы «Росгеологии» назначили Сергея Сучкова
Исполняющим обязанности главы "Росгеологии" после увольнения Романа Панова стал его заместитель Сергей Сучков.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Россия и Сирия призывают международное сообщество поддержать идею ликвидации лагеря "Рукбан" и просят Иорданию присоединиться к процессу возвращения беженцев, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.
Обновлено вчера в 03:28
Политика
В Венесуэле арестовали сторонника Гуайдо
Обновлено вчера в 18:27
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Футбол
Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.
Обновлено в 08:10
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой поймать океан сетью
Концепция законопроекта "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан.
Обновлено в 08:07
Политика
США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР
Министерство финансов США заявило, что российские суда "Тантал" и "Витязь" были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.
Обновлено вчера в 14:35
Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Политика
США обеспокоены изменениями в уставе «Нафтогаз Украины»
Американское посольство на Украине обеспокоено возможными последствиями изменений в уставе компании «Нафтогаз Украины».
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Суд не признал Тимура Еремеева сыном Спартака Мишулина
Семья актера направила запрос в ЗАГС и получила бумагу, подтверждающую, «Мишулин С. В. не приходится отцом Еремееву Т. С.». На основании документов суд, рассмотрев иск дочери актера о защите достоинства и чести, вынес решение в ее пользу.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Рита Дакота обвинила СМИ в «хайпе на смерти» Юлии Началовой
Только недавно Рита Дакота переживала из-за потока негативных сообщений и критики, который обрушился на неё после развода с Владом Соколовским.
Обновлено в 08:00
Здоровье
11 жителей Тульской области заболели корью
В Тульской области с начала года корью заболели 11 человек. В том числе – целая семья из 7 человек.
Обновлено в 04:34
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Политика
Порошенко поддержал посла США после обвинений Луценко
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он полностью поддерживает посла США в Киеве Мари Йованович на фоне обвинений со стороны украинского генпрокурора Юрия Луценко в адрес высокопоставленного американского дипломата.
Обновлено в 08:20
Футбол
Георгий Джикия: «Проиграли Бельгии из-за собственных ошибок»
Сами виноваты, допустили много ошибок и поплатились за них, - сказал Джикия в интервью пресс-службе сборной.
Обновлено в 05:48
Политика
Большинство американцев прогнозируют упадок страны, показал опрос
Большинство американцев считают, что страна движется по неверному пути во многих сферах, свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.
Обновлено в 05:58