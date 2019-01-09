Футбол

Куртуа выбыл на две недели из-за травмы
Sportbox.RU
10:21

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустит две недели из-за травмы. Как сообщается, голкипер получил повреждение левого бедра.
Sportbox.RU10:21

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Вратарь «Реала» Куртуа выбыл на неопределенный срок из-за травмы

РИА Новости10:25

Куртуа выбыл на две недели из-за травмы

Sportbox.RU10:21

Голкипер «Реала» Куртуа выбыл из строя примерно на две недели

Чемпионат09:48

Куртуа травмировался и не поможет «Реалу» в ближайших матчах

Sport24.ru10:08

«Реал» подтвердил травму Куртуа

Спорт-Экспресс10:00

Куртуа выбыл на две недели из-за травмы

Матч ТВ10:21

Куртуа пропустит около 10 дней из-за травмы

Sports.ru10:48
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Политика

В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов

Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Политика

Посла Японии вызвали в МИД России после заявлений Токио о Курилах

Как отмечается, вызов в ведомство был связан с заявлениями японской стороны по вопросу о "переходе территориальной принадлежности [Курильских] островов к Японии" и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".
Обновлено в 11:37
Энергетика

В России снова подорожал бензин

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что удорожание бензина в России в 2018 году объясняется ростом цен на нефть.
Обновлено в 08:51
Общество

Самый богатый человек в истории решил развестись

В октябре 2018-го состояние Безоса оценивалось в 128,1 миллиарда долларов. Телеканал CNN назвал его богатейшим человеком в истории.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Площадь пожара на заводе в Оренбургской области сократилась

Площадь пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка сократилась с почти 7 тыс. кв. м до примерно5 тыс. кв. м. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Полицейского убили в Подмосковье

"В результате конфликта с неизвестным в Подольске убит 40-летний Максим Дунаев, сотрудник полиции по Тверской области", - сказал источник.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Министр обороны Норвегии заявил о возможности войны в Европе

Обновлено в 10:38
Экономика

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

Со среды вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746-4942 рублей вместо ранее действовавшего коридора 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 16:11
Футбол

«Спартак» объявил о подписании контракта с Гулиевым

Обновлено в 10:30
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Энергетика

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд

«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено в 11:34
Происшествия

На востоке Франции пропал истребитель Mirage 2000D

Обновлено в 09:05
Спорт

Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Политика

Путин обсудит с Сергеевым ситуацию в РАН

Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:33
Общество

Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы

Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Политика

Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины

Обновлено в 05:49
Экономика

Небоскреб Chrysler Building выставлен на продажу

Знаменитый нью-йоркский небоскреб Chrysler Building может быть продан.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Польша и Украина намерены создать новую систему ПВО

Польша и Украина планируют совместно разработать новую систему противовоздушной обороны средней дальности.
Обновлено в 10:50
Финансы

ЦБ снизил курсы доллара и евро более чем на 2 рубля

Официальные курсы доллара и евро на четверг, 10 января, снизились более чем на два рубля.
Обновлено в 07:00
Экономика

«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки

Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Экономика

Глава Минтруда рассказал о росте зарплат бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил о повышении зарплат работников бюджетной сферы в 2019 году.
Обновлено в 02:09
Хоккей

«Трактор» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Обновлено в 11:24
Общество

ПФР сообщил, как будут назначаться пенсии в 2019 году

Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения определенной выслуги лет.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» попал в аварию

Российский пилот команды "КАМАЗ-мастер" Сергей Куприянов попал в аварию на багги во время седьмого этапа ралли "Африка Эко рейс 2019", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:56
Происшествия

В МВД объяснили поездку полицейских за мандаринами

Ранее, 8 января, пятеро мужчин, одетых в полицейскую форму и назвавшиеся сотрудниками управления МВД Ингушетии, сообщили, что вынуждены были проехать 130 километров в соответствии с приказом начальства якобы для того, чтобы привезти самим себе новогодние подарки.
Обновлено в 00:57
Политика

Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО

Бывший руководитель Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус заявил, что Владимир Путин - этой "самый большой подарок" для НАТО.
Обновлено в 06:38
Общество

У австралийского премьера нашли две левые ноги

На опубликованных ниже кадрах запечатлено фото Скотта Моррисона в двух одинаковых кроссовках.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Медведев выделил 147 млн рублей на жилье пострадавшим в Магнитогорске

Обновлено в 08:23
Происшествия

В Белоруссии убийцу двух женщин приговорили к смертной казни

Суд в Белоруссии вынес смертный приговор местному жителю, убившему при отягчающих обстоятельствах двух молодых женщин, сообщается в среду на сайте правозащитного центра "Весна".
Обновлено в 07:53
Энергетика

ФАС оценила рост цен на бензин в России

Рост розничных цен на бензин в регионах России с 1 января 2019 года не превысил 1,7%. Увеличение цены наблюдалось преимущественно в Европейской части страны.
Обновлено в 11:34
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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