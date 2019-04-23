Футбол

Зидан просит руководство продать вратаря КуртуаГазета.Ru 14:00

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа может покинуть мадридский "Реал" в конце текущего сезона, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан уже попросил руководство клуба продать бельгийца. Он планирует сделать ставку на Кейлора Наваса.
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Зидан намерен продать Куртуа и сделать ставку на Наваса

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СМИ: Зидан попросил руководство «Реала» продать футболиста Куртуа

ТАСС14:26

Источник: Зидан попросил «Реал» продать Куртуа

Чемпионат13:26

СМИ: Зидан указал на дверь Тибо Куртуа

Sport.ru14:15

Libertad Digital: «Реал» хочет продать Куртуа

Sports.ru13:19
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