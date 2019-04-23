Футбол
Зидан просит руководство продать вратаря КуртуаГазета.Ru 14:00
Бельгийский вратарь Тибо Куртуа может покинуть мадридский "Реал" в конце текущего сезона, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан уже попросил руководство клуба продать бельгийца. Он планирует сделать ставку на Кейлора Наваса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Гаджеты
Флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro представлен официально
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински
Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Политика
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Министров обороны более 30 стран вооружили АК-74 в парке «Патриот»
Более 50 министров обороны и начальников Генштабов вооруженных сил государств - участников Московской конференции по международной безопасности постреляли из российского оружия в парке "Патриот", передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Движение на «синей» ветке метро восстановили после сбоя
Ранее не было движения поездов от станции «Курская» до «Партизанской» из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 14:33
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Общество
В Латвии суд признал законной реформу русских школ
Конституционный суд Латвии признал законным перевод русских школ на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:17
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Политика
Меркель и Зеленский поговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:32
Авто
Концерн VW запустил сайт по продаже подержанных авто в РФ
Volkswagen открыл сайт dasweltauto.ru, позволяющий российским клиентам найти подержанный автомобиль с продленным гарантийным сроком, а также предлагает список проверенных дилеров с лучшими предложениями на рынке.
Обновлено в 04:44
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская пожаловалась на лишний вес
Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на лишний вес.
Обновлено в 05:53
Политика
Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Директор колледжа, в котором надругались над студентом, уволен
Напомним, что в начале апреля стало известно о надругательстве над студентом колледжа его однокурсниками.
Обновлено в 07:55
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
В Открытой базе Росстандарта появились данные о получении компанией Haval ОТТС на кроссовер F7, собираться который будет в РФ.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Четвертая жена Кейджа потребовала отступных за «пьяный» брак
Жена Николаса Кейджа визажистка Эрика Койке потребовала отступных за развод, о котором актер объявил через четыре дня после свадьбы, сообщает TMZ.
Обновлено в 13:42