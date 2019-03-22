Футбол

Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче с РоссиейSportmail.ru 09:59

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Вратарь Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа обратился к болельщикам после грубой ошибки в отборочном матче Евро-2020 с Россией (3:1). Мы всегда учимся на ошибках.
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