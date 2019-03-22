Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче с РоссиейSportmail.ru 09:59

Вратарь Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа обратился к болельщикам после грубой ошибки в отборочном матче Евро-2020 с Россией (3:1). Мы всегда учимся на ошибках.

Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче с Россией

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