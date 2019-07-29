Футбол
Куртуа получил травму и может пропустить старт сезона ПримерыЧемпионат 11:54
О сроках восстановления Куртуа пока не сообщается. Ожидается, что бельгийский голкипер может пропустить старт сезона испанской Примеры. Напомним, в 1-м туре чемпионата Испании сезона-2019/20 мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Сельтой».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Футбол
Милевский рассказал, что у Коноплянки есть предложение от «Краснодара»
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка получил предложение перейти в "Краснодар", заявил бывший нападающий сборной Украины по футболу Артем Милевский.
Обновлено в 13:43
Футбол
Магуайр пропустил тренировку «Лестера»
Защитник «Лестера» Гарри Магуайр в понедельник не принимал участия в сегодняшнем тренировочном занятии с командой.
Обновлено в 09:09
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Авто
КамАЗ возобновил производство после летнего отпуска
Обновлено в 06:18
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток
В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, не зарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.
Обновлено в 14:25
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Краснодаре нашли на улице ребенка без сознания
Обновлено в 06:10
Игры
В шведском Media Markt открыли предзаказ на Sony PlayStation 5
Навряд ли компания Sony оценит PlayStation 5 в такую сумму даже с учётом того «железа», что там будет установлено.
Обновлено в 15:20
Политика
Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников
Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Иран и РФ проведут совместные военные учения
Обновлено в 14:52
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.
Обновлено в 13:00
Политика
Эстонский министр призвал президента отозвать приглашение Путину
Министр культуры Эстонии Тынис Лукас призвал президента Керсти Кальюлайд отозвать приглашение президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске разводится с мужем
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Культура
Звезда «Шерлока» озвучит мультфильм «Тигр, который пришел выпить чаю»
Исполнитель роли Шерлока Холмса в сериале ВВС «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч озвучит мультфильм «Тигр, который пришел выпить чаю», снятый по известной детской книге английской писательницы Джудит Керр.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Футбол
«Спартак» согласился продать Фернанду в Китай
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое военнослужащих США
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено в 13:02
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Хоккей
Гусев подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси»
Как сообщает пресс-служба клуба, Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт.
Обновлено в 15:17
Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Автоспорт
Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso
Подиум российского гонщика Даниила Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso, основанной в 2005 году.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23