Футбол

Куртуа получил травму и может пропустить старт сезона ПримерыЧемпионат 11:54

О сроках восстановления Куртуа пока не сообщается. Ожидается, что бельгийский голкипер может пропустить старт сезона испанской Примеры. Напомним, в 1-м туре чемпионата Испании сезона-2019/20 мадридский «Реал» сыграет на выезде с «Сельтой».
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