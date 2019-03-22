Футбол

Куртуа объяснил голевую ошибку в матче с РоссиейЕвро-футбол.ру 03:37

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал свой пропущенный гол в поединке с командой России (3:1).
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