Куртуа: хотел бы видеть Азара в «Реале»Чемпионат 01:48

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о желании выступать вместе с полузащитником «Челси» Эденом Азаром в мадридском клубе.

Куртуа: хотел бы видеть Азара в «Реале»

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