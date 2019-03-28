Футбол

Куртуа: хотел бы видеть Азара в «Реале»Чемпионат 01:48

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал о желании выступать вместе с полузащитником «Челси» Эденом Азаром в мадридском клубе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Куртуа высказался о возможном переходе Азара в «Реал»

Газета.Ru03:31

Куртуа: «Я бы хотел видеть Азара в „Реале“»

Soccer.ruвчера в 22:55

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»

Sportbox.RU02:12

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»

Матч ТВ02:12

Куртуа: хотел бы видеть Азара в «Реале»

Чемпионат01:48

Тибо Куртуа: «Я бы хотел, чтобы Азар перешел в „Реал“»

Sports.ru03:50

Куртуа признался, что хотел бы видеть Азара в «Реале»

RT на русском02:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Экономика

Счетная палата заподозрила Галину Золину в незаконном самопремировании

В ходе проверки выяснилось, что госпожа Золины в декабре 2017 года дважды выписала себе стимулирующие выплаты за счет субсидии из федерального бюджета суммарно на 790 тыс. руб. Кроме того, в августе того же года она получила премию в 600 тыс. руб. Счетная палата сочла эти выплаты необоснованными, поскольку Минсельхоз, в ведении которого находится академия, не издавал соответствующих распоряжений.
Обновлено в 04:15
Происшествия

ФСБ проводит обыски в правительстве Хабаровского края

Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании правительства Хабаровского края, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Обновлено в 01:00
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых классических универсалов в России

Обновлено в 02:09
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Самолет не смог с первого раза сесть на Ямале из-за уборки снега

Самолет, летевший из Тюмени, не смог с первого раза сесть в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), так как в этот момент взлетно-посадочную полосу (ВПП) очищали от снега, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:15
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

Китаянка родила близнецов от мужа и любовника одновременно

Первый пример рождения близнецов от разных отцов был описан американским врачом Джоном Арчером в 1810 году, когда белая женщина родила детей с разным цветом кожи.
Обновлено в 04:04
Экономика

Орешкин назначен куратором Тывы

Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
Обновлено вчера в 10:47
Спорт

Глазырина стала чемпионкой России в спринте, у Мироновой — бронза

Обновлено в 04:20
Происшествия

«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Политика

Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс

Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Трамп обвинил экс-министра юстиции в проведении расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер не смог бы начать свое расследование при действующем министре юстиции страны и генеральном прокуроре Уильяме Барре.
Обновлено в 00:06
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.
Обновлено в 03:37
Политика

Крупнейший челябинский вуз выбирает нового ректора

Ранее среди подразделений университета были выбраны делегаты конференции. Им поручено определить нового ректора.
Обновлено вчера в 23:55
Спорт

Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Политика

Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit

Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Культура

YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя

YouTube удалил новые видеозаписи журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:53
Политика

Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге

Бывшего государственного секретаря РСФСР и первого зампреда правительства РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в больницу Екатеринбурга накануне мероприятия в «Ельцин центре», где он должен был вести мероприятие под названием «Народная трибуна».
Обновлено вчера в 13:35
Энергетика

Бензин в России в феврале подешевел на 0,2%

Средние потребительские цены на бензин в России за февраль 2019 года снизились на 0,2% к январю, до 44,08 рубля за литр, дизельное топливо подешевело на 0,1%, до 47,08 рубля за литр, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Экономика

«Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком

Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».
Обновлено в 01:00
Политика

США противодействуют вмешательству России в выборы на Украине — Помпео

США принимают меры для предотвращения вмешательства России в украинские выборы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время презентации стратегии госдепа США по внешней политике на 2020 год, сообщило 28 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 02:38
Экономика

Киргизия и Россия подписали 16 соглашений

Киргизия и Россия подписали 16 межправительственных и инвестиционных соглашений, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства экономики республики.
Обновлено в 03:46
Культура

Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова

Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Авто

Внедорожник KIA Mohave нового поколения показали на мотор-шоу в Сеуле

Компания Kia представила рамный внедорожник Mohave нового поколения. Автомобиль показали на открывшемся сегодня автосалоне в Сеуле.
Обновлено в 03:44
Транспорт

На севере КАД Петербурга на три месяца закроют внутреннее кольцо

С 1 апреля по 1 июля 2019 года будет полностью перекрыто для движения автотранспорта внутреннее кольцо КАД Петербурга на участке между Парашютной улицей и проспектом Культуры.
Обновлено в 04:10
Интернет

В WhatsApp появится «темный» режим

Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное