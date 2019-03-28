Футбол

Тибо Куртуа: «Хочу, чтобы Азар приехал в „Реал“»Спорт-Экспресс 11:06

Не в курсе, хочет ли "Реал" подписать его, но Азар – один из моих близких друзей в футболе, поэтому я хочу, чтобы он приехал в "Реал", – цитирует Куртуа RMC Sport. В текущем сезоне Азар сыграл в 39 матчах за "Челси", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.
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Куртуа хочет видеть в «Реале» Азара

Sport24.ru11:15

Тибо Куртуа: «Хочу, чтобы Азар приехал в „Реал“»

Спорт-Экспресс11:06

Куртуа высказался о возможном переходе Азара в «Реал»

Газета.Ru03:31

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»

Матч ТВ02:12

Куртуа: хотел бы видеть Азара в «Реале»

Чемпионат01:48

Тибо Куртуа: «Я бы хотел, чтобы Азар перешел в „Реал“»

Sports.ru03:50

Куртуа: «Я бы хотел видеть Азара в „Реале“»

Soccer.ruвчера в 22:55
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