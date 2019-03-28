Футбол
Тибо Куртуа: «Хочу, чтобы Азар приехал в „Реал“»Спорт-Экспресс 11:06
Не в курсе, хочет ли "Реал" подписать его, но Азар – один из моих близких друзей в футболе, поэтому я хочу, чтобы он приехал в "Реал", – цитирует Куртуа RMC Sport. В текущем сезоне Азар сыграл в 39 матчах за "Челси", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:05, Ашберн
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко
Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.
Обновлено в 09:59
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
СКР просит поместить экс-полпреда Ишаева под домашний арест
Следствие просит суд о мере пресечения в виде домашнего ареста для бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в Дальневосточном округе Виктора Ишаева, говорится в сообщении пресс-службы Басманного суда Москвы.
Обновлено в 10:06
Общество
Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы
С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Тлеющее кресло напугало пассажирку российского самолета
В самолете российской авиакомпании Red Wings начало тлеть кресло после вылета из аэропорта Екатеринбурга.
Обновлено в 10:34
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии
Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 10:57
Происшествия
При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек
Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 07:43
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года
"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Происшествия
В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами
В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Космос
Бюст Юрия Гагарина установили в Израиле
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
ВКС получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году
Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут ВКС России в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 10:05
Спорт
Биатлонист Елисеев стал победителем в спринте на ЧР в Тюмени
Чемпионат России по биатлону в Тюмени продолжился мужской спринтерской гонкой на 10 км. Победителем стал Матвей Елисеев.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Суд арестовал четверых фигурантов по делу Абызова
Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов уголовного дела против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»
Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Причастный к терактам в Москве боевик признал вину
Обновлено в 11:52
Культура
Присяга мэра Белгорода началась с музыки из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 06:07
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Экономика
Британия скрыла от России данные о счетах россиян
Россия присоединилась к международным соглашениям об автоматическом обмене финансовой информацией в сентябре 2018 года, и в результате начала получать данные из 58 стран, в том числе из Великобритании.
Обновлено в 06:55
Общество
В России стало больше коррупции
В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Футбол
Сулейманов продлил контракт с «Краснодаром»
Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил соглашение с краснодарским клубом.
Обновлено в 10:23
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Происшествия
Силовики пришли с обысками в Пенсионный фонд Дагестана
Силовики пришли с обысками в отделение Пенсионного фонда России по Дагестану, сообщил агентству "Интерфакс" в четверг информированный источник.
Обновлено в 09:07
Культура
«Копия» картины Боттичелли оказалась оригиналом
Британские реставраторы определили, что ранее считавшаяся репликой картина мастера живописи второй половины XV века Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" была написана в мастерской художника во Флоренции.
Обновлено в 09:21
Культура
Александринский и Волковский театры слились воедино
Оба театра успешно работали больше 250 лет, пока Владимир Мединский не объединил их.
Обновлено в 07:18
Футбол
«Бавария» объявила о рекордном трансфере Эрнандеса
Обновлено вчера в 13:02