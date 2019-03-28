Тибо Куртуа: «Хочу, чтобы Азар приехал в „Реал“»Спорт-Экспресс 11:06

Не в курсе, хочет ли "Реал" подписать его, но Азар – один из моих близких друзей в футболе, поэтому я хочу, чтобы он приехал в "Реал", – цитирует Куртуа RMC Sport. В текущем сезоне Азар сыграл в 39 матчах за "Челси", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

Тибо Куртуа: «Хочу, чтобы Азар приехал в „Реал“»

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