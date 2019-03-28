Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»Sportbox.RU 02:12

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.

Шоу-бизнес Супружеская неверность: Шнуров рассказал о своих изменах Шнуров признался, что именно это время было порой гулянок и дебоширства, в том числе и интимных приключений.

Общество Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.

Спорт Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Происшествия В Москве на ребенка упали интерактивные ворота Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, на гулявшего мальчика упали интерактивные футбольные ворота.

Армия и оружие Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия «Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.

Политика Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.

Авто Соллерс станет контролирующим акционером обновленного СП Ford Sollers СП Ford SOLLERS передаст 51% акций ПАО «Соллерс» и сосредоточится на линейке лёгких коммерческих автомобилей Ford Transit.

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Экономика Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Культура RT завоевал золото и два серебра премии Promax Europe Телеканал RT завоевал золотую и две серебряные награды Promax Europe Awards 2019 — одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна.

Культура Волковский театр в Ярославле будет объединён с Александринским Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Волковский театр в Ярославле и Александринским театр будут объединены в первый национальный русский театр.

Технологии В Москве откроют центр 3D-печати Росатома Центр аддитивных технологий (трехмерной печати) госкорпорации "Росатом" планируется открыть в нынешнем году в Москве, в нем будут изготавливать на 3D-принтерах различные изделия на заказ, сообщила пресс-служба топливной компании "Росатома" ТВЭЛ.

Происшествия Юрист из Приморья получил условный срок за репост в Telegram Суд в Приморье в четверг признал местного юриста Дмитрия Третьякова виновным в публичных призывах в интернете к экстремизму и назначил ему 2 года лишения свободы условно, сообщил РИА Новости защитник Третьякова Сергей Валиулин.

Шоу-бизнес Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына 51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.

Футбол Бердыев надеется на положительное решение спортивного суда С «Рубина» может быть снят запрет на участие в еврокубковых матчах.

Гаджеты Складной смартфон Xiaomi показали на видео Компания Xiaomi опубликовала новое видео с демонстрацией своего складного смартфона, который еще не был представлен официально.

Политика Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.

Происшествия Четвертого участника готовившей теракты группы задержали в Югре «Уже в текущем году задержана группа лиц из четырех человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», — цитирует Романицу «РИА Новости».