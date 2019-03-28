Футбол

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»Sportbox.RU 02:12

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
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Куртуа высказался о возможном переходе Азара в «Реал»

Газета.Ru03:31

Куртуа признался, что хотел бы видеть Азара в «Реале»

RT на русском02:46

Куртуа: «Я бы хотел видеть Азара в „Реале“»

Soccer.ruвчера в 22:55

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»

Матч ТВ02:12

Куртуа: хотел бы видеть Азара в «Реале»

Чемпионат01:48

Тибо Куртуа: «Я бы хотел, чтобы Азар перешел в „Реал“»

Sports.ru03:50

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»

Sportbox.RU02:12
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Общество

Число приемных семей в Москве выросло более чем в семь раз

Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Супружеская неверность: Шнуров рассказал о своих изменах

Шнуров признался, что именно это время было порой гулянок и дебоширства, в том числе и интимных приключений.
Обновлено в 04:03
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Спорт

Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Кино

Игги Поп и Том Уэйтс присоединятся к зомби Джима Джармуша

Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

В Москве на ребенка упали интерактивные ворота

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, на гулявшего мальчика упали интерактивные футбольные ворота.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо

В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
Общество

«Росконтроль» не нашел идеального топленого масла

Обновлено в 05:42
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ

Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Происшествия

«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке

Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.
Обновлено в 05:09
Политика

Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно

Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.
Обновлено в 04:39
Авто

Соллерс станет контролирующим акционером обновленного СП Ford Sollers

СП Ford SOLLERS передаст 51% акций ПАО «Соллерс» и сосредоточится на линейке лёгких коммерческих автомобилей Ford Transit.
Обновлено в 03:05
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Экономика

Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю

Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Культура

RT завоевал золото и два серебра премии Promax Europe

Телеканал RT завоевал золотую и две серебряные награды Promax Europe Awards 2019 — одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна.
Обновлено вчера в 08:36
Культура

Волковский театр в Ярославле будет объединён с Александринским

Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Волковский театр в Ярославле и Александринским театр будут объединены в первый национальный русский театр.
Обновлено вчера в 05:46
Технологии

В Москве откроют центр 3D-печати Росатома

Центр аддитивных технологий (трехмерной печати) госкорпорации "Росатом" планируется открыть в нынешнем году в Москве, в нем будут изготавливать на 3D-принтерах различные изделия на заказ, сообщила пресс-служба топливной компании "Росатома" ТВЭЛ.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Юрист из Приморья получил условный срок за репост в Telegram

Суд в Приморье в четверг признал местного юриста Дмитрия Третьякова виновным в публичных призывах в интернете к экстремизму и назначил ему 2 года лишения свободы условно, сообщил РИА Новости защитник Третьякова Сергей Валиулин.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:57
Космос

NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 00:59
Футбол

Бердыев надеется на положительное решение спортивного суда

С «Рубина» может быть снят запрет на участие в еврокубковых матчах.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

Обновлено в 03:16
Гаджеты

Складной смартфон Xiaomi показали на видео

Компания Xiaomi опубликовала новое видео с демонстрацией своего складного смартфона, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Не менее 30 человек погибли под колесами грузовика в Гватемале

Обновлено в 02:55
Футбол

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»

Обновлено в 03:57
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Четвертого участника готовившей теракты группы задержали в Югре

«Уже в текущем году задержана группа лиц из четырех человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», — цитирует Романицу «РИА Новости».
Обновлено в 03:49
Политика

Новый президент Казахстана приедет в Россию на переговоры с Путиным

Обновлено в 04:57
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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