Футбол
Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»Sportbox.RU 02:12
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество
Число приемных семей в Москве выросло более чем в семь раз
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Супружеская неверность: Шнуров рассказал о своих изменах
Шнуров признался, что именно это время было порой гулянок и дебоширства, в том числе и интимных приключений.
Обновлено в 04:03
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Спорт
Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Кино
Игги Поп и Том Уэйтс присоединятся к зомби Джима Джармуша
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
В Москве на ребенка упали интерактивные ворота
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, на гулявшего мальчика упали интерактивные футбольные ворота.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо
В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
Общество
«Росконтроль» не нашел идеального топленого масла
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ
Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Происшествия
«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке
Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.
Обновлено в 05:09
Политика
Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно
Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.
Обновлено в 04:39
Авто
Соллерс станет контролирующим акционером обновленного СП Ford Sollers
СП Ford SOLLERS передаст 51% акций ПАО «Соллерс» и сосредоточится на линейке лёгких коммерческих автомобилей Ford Transit.
Обновлено в 03:05
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:01
Культура
RT завоевал золото и два серебра премии Promax Europe
Телеканал RT завоевал золотую и две серебряные награды Promax Europe Awards 2019 — одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна.
Обновлено вчера в 08:36
Культура
Волковский театр в Ярославле будет объединён с Александринским
Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Волковский театр в Ярославле и Александринским театр будут объединены в первый национальный русский театр.
Обновлено вчера в 05:46
Технологии
В Москве откроют центр 3D-печати Росатома
Центр аддитивных технологий (трехмерной печати) госкорпорации "Росатом" планируется открыть в нынешнем году в Москве, в нем будут изготавливать на 3D-принтерах различные изделия на заказ, сообщила пресс-служба топливной компании "Росатома" ТВЭЛ.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Юрист из Приморья получил условный срок за репост в Telegram
Суд в Приморье в четверг признал местного юриста Дмитрия Третьякова виновным в публичных призывах в интернете к экстремизму и назначил ему 2 года лишения свободы условно, сообщил РИА Новости защитник Третьякова Сергей Валиулин.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.
Обновлено в 03:57
Космос
NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 00:59
Футбол
Бердыев надеется на положительное решение спортивного суда
С «Рубина» может быть снят запрет на участие в еврокубковых матчах.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Складной смартфон Xiaomi показали на видео
Компания Xiaomi опубликовала новое видео с демонстрацией своего складного смартфона, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»
Обновлено в 03:57
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
Четвертого участника готовившей теракты группы задержали в Югре
«Уже в текущем году задержана группа лиц из четырех человек, которые планировали совершение взрывов в местах массового скопления людей на территории Сургута и Сургутского района, а также подрыв административных зданий», — цитирует Романицу «РИА Новости».
Обновлено в 03:49
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37