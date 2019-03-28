Футбол
Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»Матч ТВ 02:12
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 15:08, Ашберн
Футбол
Участие Роналду в первом матче против «Аякса» находится под вопросом
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 13:27
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Игры
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили первый постер игры
Обновлено в 14:28
Происшествия
ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина
Обновлено в 09:51
Происшествия
Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок
Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.
Обновлено в 11:46
Гаджеты
Apple признала проблемы с клавиатурами MacBook
В прошлом году против компании был подан групповой иск, после чего в Apple запустили программу сервисного обслуживания клавиатур MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 12:38
Здоровье
Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля
В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Обновлено в 09:59
Единоборства
Усик отказался от титула чемпиона мира WBA и боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие
ФСБ, пограничники и ЧФ проводят учения возле полигона Опук
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Трамп является самым произраильским президентом за всю историю США
В ходе своего выступления перед подписанием Декларации о признании Голанских высот частью Государства Израиль президент США Дональд Трамп подчеркнул: «При моей администрации нерушимый союз между Соединенными Штатами и Израилем никогда не был сильнее».
Обновлено в 06:05
Общество
Власти Якутии разъяснили запрет на работу для мигрантов
Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 07:27
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Суд отправил бывшего полпреда Ишаева под домашний арест
Обновлено в 13:39
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам начать тест Рунета на «суверенность»
По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.
Обновлено в 14:31
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Футбол
«Арсенал» хочет приобрести Умтити и Алабу
«Арсенал» планирует провести плодотворную летнюю трансферную кампанию и приобрести до пяти футболистов.
Обновлено в 13:47
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Наука
В Петербурге создали робота-хирурга для проведения операций на мозге
Роботизированный манипулятор, предназначенный для проведения операций на мозге, создали ученые Северной столицы.
Обновлено в 09:24
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Соллерс станет контролирующим акционером обновлённого СП Ford Sollers
Принимая во внимание многолетний опыт и компетенции группы СОЛЛЕРС по производству и продажам LCV в России, стороны согласились с тем, что компания станет контролирующим акционером нового СП и будет осуществлять управление развитием бизнеса Ford Transit на российском рынке.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Казанская учительница выложила фото в купальнике в поддержку барнаульской коллеги
Обновлено в 05:14
Общество
Авиакомпания WOW Air прекратила все полёты
Исландская авиакомпания WOW Air объявила о прекращении своей деятельности. Причиной полной отмены всех рейсов стало банкротство перевозчика.
Обновлено в 13:54
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено в 13:52
Спорт
Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации
Обновлено в 04:37
Экономика
«Зеленая книга» поставила рекорд по сборам в России для победителей «Оскара»
В прокате бывают темные лошадки, которые выстреливают неожиданно для всех, говорят опрошенные «Ведомостями» игроки рынка: например, хоррор об убийце-клоуне «Оно» (сборы в России – 1 млрд руб.) и мюзикл «Ла-ла-ленд» (316,5 млн руб.), но «Зеленая книга» – самый яркий сюрприз за последние годы.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50