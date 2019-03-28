Футбол

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»Матч ТВ 02:12

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
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Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»

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