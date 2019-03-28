Футбол

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»Матч ТВ 02:12

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
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Трансфер Азара в «Реал» – полный абсурд. Но Зидан купит Эдена

Eurosport.ru07:38

Куртуа высказался о возможном переходе Азара в «Реал»

Газета.Ru03:31

Тибо Куртуа: «Я бы хотел, чтобы Азар перешел в „Реал“»

Sports.ru03:50

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»

Матч ТВ02:12

Куртуа: хотел бы видеть Азара в «Реале»

Чемпионат01:48

Куртуа признался, что хотел бы видеть Азара в «Реале»

RT на русском02:46

Куртуа: «Я бы хотел видеть Азара в „Реале“»

Soccer.ruвчера в 22:55
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Футбол

Евсеев: «Предложения от других клубов РПЛ? Мне хватило одного — от „Уфы“»

Вадим Евсеев в интервью корреспонденту Sport24.ru Тиграну Арутюняну рассказал об уходе из «СКА-Хабаровск» и назначении на должность главного тренера «Уфы», которая после 20 туров занимает предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 06:46
Происшествия

Суд арестовал бывшего министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено вчера в 12:37
Культура

Александринский и Волковский театры планируют объединить

Через несколько лет к объединению Александринского и Волковского театров присоединят и большой театральный комплекс в столице, отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 08:15
Общество

В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену

В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Политика

Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля

Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Политика

Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе

Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В

Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Происшествия

Житель Приморья получил два года условно за репост в Telegram

Спасский районный суд Приморья признал виновным в экстремизме за репост сообщения в Telegram юриста Дмитрия Третьякова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
Обновлено в 08:50
Экономика

Авиакомпании предупредили о росте цен на авиабилеты в России

Как указывают представители российских авиакомпаний, рост цен на авиабилеты в экономклассе за два месяца текущего года составил 7,5%, что втрое выше показателей за весь минувший год (2,3% за 2018).
Обновлено в 05:15
Происшествия

Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения

Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 10:20
Политика

Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс

Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Авто

Автоэксперт оценил шансы Lada 4х4 стать преемником «Нивы»

Выросший в размерах Lada 4х4 Vision, макет которого показали на Московском международном автосалоне в сентябре 2018 года, может стать преемником внедорожника Lada Niva.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала

Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Футбол

Савин выставил на аукцион манекен, с которым столкнулся Заболотный

Обновлено в 08:31
Космос

Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад

Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.
Обновлено в 05:59
Транспорт

За ГИБДД оставят право выдавать номера

ГИБДД может сохранить за собой право не только присваивать номера транспортным средствам, но и самостоятельно их выдавать.
Обновлено в 08:45
Политика

МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы

«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Кино

Появился первый трейлер новой «Годзиллы»

Обновлено в 10:17
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:09
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Обновлено в 02:40
Футбол

Семак посетил балет в Мариинском театре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:23
Здоровье

Финансирование системы здравоохранения выросло во Владимирской области

Объем финансирования системы здравоохранения вырос на 18% в 2018 году.
Обновлено в 07:31
Хоккей

Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам

Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 09:21
Экономика

En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»

«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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