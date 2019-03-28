Футбол
Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»Матч ТВ 02:12
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Футбол
Евсеев: «Предложения от других клубов РПЛ? Мне хватило одного — от „Уфы“»
Вадим Евсеев в интервью корреспонденту Sport24.ru Тиграну Арутюняну рассказал об уходе из «СКА-Хабаровск» и назначении на должность главного тренера «Уфы», которая после 20 туров занимает предпоследнее (15-е) место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа.
Обновлено в 10:15
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Происшествия
Суд арестовал бывшего министра Абызова
Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено вчера в 12:37
Культура
Александринский и Волковский театры планируют объединить
Через несколько лет к объединению Александринского и Волковского театров присоединят и большой театральный комплекс в столице, отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 08:15
Общество
В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену
В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.
Обновлено в 03:26
Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Политика
Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Происшествия
Житель Приморья получил два года условно за репост в Telegram
Спасский районный суд Приморья признал виновным в экстремизме за репост сообщения в Telegram юриста Дмитрия Третьякова и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
Обновлено в 08:50
Экономика
Авиакомпании предупредили о росте цен на авиабилеты в России
Как указывают представители российских авиакомпаний, рост цен на авиабилеты в экономклассе за два месяца текущего года составил 7,5%, что втрое выше показателей за весь минувший год (2,3% за 2018).
Обновлено в 05:15
Происшествия
Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения
Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 10:20
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Авто
Автоэксперт оценил шансы Lada 4х4 стать преемником «Нивы»
Выросший в размерах Lada 4х4 Vision, макет которого показали на Московском международном автосалоне в сентябре 2018 года, может стать преемником внедорожника Lada Niva.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Космос
Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад
Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.
Обновлено в 05:59
Транспорт
За ГИБДД оставят право выдавать номера
ГИБДД может сохранить за собой право не только присваивать номера транспортным средствам, но и самостоятельно их выдавать.
Обновлено в 08:45
Политика
МИД рассказал о возможности выхода России из Совета Европы
«Ситуация серьезная, риск выхода или исключения России из Совета есть», — отметил дипломат.
Обновлено в 05:21
Кино
Появился первый трейлер новой «Годзиллы»
Обновлено в 10:17
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:09
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Обновлено в 02:40
Футбол
Семак посетил балет в Мариинском театре
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Финансирование системы здравоохранения выросло во Владимирской области
Объем финансирования системы здравоохранения вырос на 18% в 2018 году.
Обновлено в 07:31
Хоккей
Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Экономика
En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»
«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03