Футбол

Куртуа из-за травмы может пропустить начало сезона ПримерыСпорт день за днем 13:06

Куртуа может пропустить стартовые туры чемпионата Испании. В первом матче Примеры «Реал» 17 августа встретится с «Сельтой». В составе «Реала» есть еще два вратаря: Кейлор Навас и 20-летний украинец Андрей Лунин, который провел сезон в «Леганесе».
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Куртуа получил травму связок голеностопа и выбыл на две-три недели

Sport24.ru11:35

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Куртуа выбыл на 2-3 недели из-за вывиха голеностопа

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Голкипер «Реала» Куртуа получил травму

Sportbox.RU12:25
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В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
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Порошенко с семьей покинул Украину

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Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым

Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
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По информации издания, режиссерское кресло проекта могут занять Энди Серкис ("Маугли"), Трэвис Найт ("Бамблби") и Руперт Уайатт ("Восстание планеты обезьян").
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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Реал Мадрид
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