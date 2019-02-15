Футбол
Куртуа, Верратти и Вертонген претендуют на награду игроку недели в ЛЧSports.ru вчера в 10:20
|68′
Ясин Браими
Адриан Лопес
Николо Дзаньоло
|70′
|74′
Эктор Эррера
|76′
Фернандо Андраде
Андре Перейра
Николо Дзаньоло
|76′
|79′
Адриан Лопес
Лоренцо Пеллегрини
Стивен Нзонзи
|83′
|84′
Отавио
Эрнани Фортеш
Николо Дзаньоло
Давид Сантон
|87′
Стефан Эль-Шаарави
|88′
Стефан Эль-Шаарави
Джастин Клюйверт
|90′
|48%
|Владение мячом
|52%
|72%
|Процент точных передач
|81%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|8
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|1
|9
|Отборы
|13
|11
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑3‑3
83
Миранте
24
Флоренци
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
42
Нзонзи
16
Де Росси
4
Кристанте
18
Сантон
9
Джеко
34
Клюйверт
1
Касильяс
3
Милитао
28
Фелипе
33
Пепе
13
Теллес
7
Эрнани
16
Эррера
22
Перейра
20
Лопес
29
Соарес
21
Перейра
Порту
Расстановка 4‑4‑2
УЕФА представил номинантов на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. На приз претендуют полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, хавбек «ПСЖ» Марко Верратти, защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген и вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
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Куртуа, Верратти, Вертонген и Дзаньоло претендуют на награду игроку недели в ЛЧ
Sport24.ruвчера в 18:36
Куртуа, Верратти, Дзаньоло и Фертонген - претенденты на награду игроку недели в Лиге чемпионов
Спорт-Экспрессвчера в 10:50
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