Куртуа, Верратти и Вертонген претендуют на награду игроку недели в ЛЧSports.ru вчера в 10:20

УЕФА представил номинантов на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. На приз претендуют полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, хавбек «ПСЖ» Марко Верратти, защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген и вратарь «Реала» Тибо Куртуа.

Куртуа, Верратти и Вертонген претендуют на награду игроку недели в ЛЧ

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