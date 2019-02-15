Футбол

Куртуа, Верратти и Вертонген претендуют на награду игроку недели в ЛЧSports.ru вчера в 10:20

Рома — Порту
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 12 февраля
Стадион «Олимпико»
68′
Ясин Браими
Адриан Лопес
Николо Дзаньоло
70′
74′
Эктор Эррера
76′
Фернандо Андраде
Андре Перейра
Николо Дзаньоло
76′
79′
Адриан Лопес
Лоренцо Пеллегрини
Стивен Нзонзи
83′
84′
Отавио
Эрнани Фортеш
Николо Дзаньоло
Давид Сантон
87′
Стефан Эль-Шаарави
88′
Стефан Эль-Шаарави
Джастин Клюйверт
90′
УЕФА представил номинантов на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов. На приз претендуют полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, хавбек «ПСЖ» Марко Верратти, защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген и вратарь «Реала» Тибо Куртуа.
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