Футбол

Куртуа: «Теперь всем стало ясно, кто первый номер в „Реале“»Бомбардир.ру 02:05

2 фото
Надеюсь, теперь всем стало ясно, кто первый номер в «Реале», – заявил вратарь. Бельгиец конкурирует за основное место в воротах «Реала» с Кейлором Навасом и Андреем Луниным. Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» в 2018 году за 35 миллионов евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Куртуа назвал себя № 1 в «Реале»

Sport24.ru00:51

Куртуа: «Все уже поняли, кто в „Реале“ первый номер»

Евро-футбол.ру02:41

Куртуа: «Думаю, сейчас очевидно, кто первый номер в воротах „Реала“»

Soccer.ruвчера в 21:31

Тибо Куртуа: «Теперь мы ясно знаем, кто номер 1 в „Реале“»

Спорт-Экспрессвчера в 21:58

Тибо Куртуа не сомневается, кто в «Реале» первый номер

Sportbox.RUвчера в 18:35

Тибо Куртуа не сомневается, кто в «Реале» первый номер

Матч ТВвчера в 18:35

Куртуа: думаю, теперь ясно, кто является «первым» номером в «Реале»

Чемпионатвчера в 17:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:39, Вашингтон
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского РАМ Банка

ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский РАМ Банк.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Происшествия

Любовь Соболь вызвали на допрос в СК утром в пятницу

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь получила повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет (СК) РФ после задержания полицейскими у здания Мосгоризбиркома.
Обновлено вчера в 20:40
Наука

Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей

Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Россияне с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву

Самолёт из Кишинёва, на борту которого находятся члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в московском аэропорту Домодедово.
Обновлено вчера в 21:44
Экономика

Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.
Обновлено в 01:53
Футбол

«Эвертон» представил проект нового стадиона

Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Обновлено в 00:56
Политика

Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17

Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Крупнейший импортер дизтоплива на Украину прекратит поставки из России

Компания Wexler Group, являющаяся крупнейшим импортером светлых нефтепродуктов на Украину, с 1 августа приостановит поставки дизельного топлива из России из-за установленной Киевом специальной пошлины, сообщила пресс-служба организации в Facebook.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу

Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Политика

Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов

Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
Обновлено в 01:34
Политика

Задержан министр финансов Астраханской области

Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Украина обеспокоена «сеансами освещения» ее катеров Морской охраны с кораблей ФСБ РФ

Обновлено в 02:44
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено 24 июля в 09:17
Общество

Рогозин пожаловался на дожди, которые мешают строить Восточный

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что строительству второй очереди космодрома Восточный мешают дожди, которые не прекращаются уже месяц.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Индии леопард напал на мужчину и съел его ногу

Леопард проник в жилой дом и убил 40-летнего мужчину в индийском штате Раджастхан, сообщает The Times of India.
Обновлено в 00:35
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы

Обновлено в 01:00
Общество

Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Политика

Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко

Обновлено в 00:25
Политика

Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Обновлено вчера в 21:39
Футбол

Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Гаджеты

BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих

Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла

Пародийное изображение американской президентской печати с российским двуглавым орлом появилось на выступлении Дональда Трампа по ошибке, объяснили в компании, которая занималась организацией мероприятия с хозяином Белого дома, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:10
Культура

Ольга Бузова получила травму во время концерта в Баку

Российская певица Ольга Бузова получила небольшую травму во время своего выступления на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.
Обновлено в 01:51
Кино

Умер народный артист Анатолий Торопов

Обновлено вчера в 09:56
Космос

Пожар на звездолете SpaceX помешал испытаниям

Экспериментальный космический корабль Starhopper, спроектированный для колонизации Марса, в ходе испытаний загорелся и получил повреждения.
Обновлено вчера в 05:05
Единоборства

Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф

Родственники российского боксера Максима Дадашева, умершего в одной из больниц в США после травм, полученных в поединке с Субриэлем Матиасом, намерены доставить тело спортсмена в Петергоф.
Обновлено в 00:45
ещё по теме
Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное