Футбол
Куртуа: «Теперь всем стало ясно, кто первый номер в „Реале“»Бомбардир.ру 02:05
Надеюсь, теперь всем стало ясно, кто первый номер в «Реале», – заявил вратарь. Бельгиец конкурирует за основное место в воротах «Реала» с Кейлором Навасом и Андреем Луниным. Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» в 2018 году за 35 миллионов евро.
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