Футбол

Куртуа: «Теперь всем стало ясно, кто первый номер в „Реале“»Бомбардир.ру 02:05

Надеюсь, теперь всем стало ясно, кто первый номер в «Реале», – заявил вратарь. Бельгиец конкурирует за основное место в воротах «Реала» с Кейлором Навасом и Андреем Луниным. Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» в 2018 году за 35 миллионов евро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тибо Куртуа: «Сейчас очевидно, кто в „Реале“ номер один»

Sports.ru04:16

Куртуа назвал себя № 1 в «Реале»

Sport24.ru00:51

Тибо Куртуа не сомневается, кто в «Реале» первый номер

Sportbox.RUвчера в 18:35

Куртуа: «Думаю, сейчас очевидно, кто первый номер в воротах „Реала“»

Soccer.ruвчера в 21:31

Тибо Куртуа: «Теперь мы ясно знаем, кто номер 1 в „Реале“»

Спорт-Экспрессвчера в 21:58

Тибо Куртуа не сомневается, кто в «Реале» первый номер

Матч ТВвчера в 18:35

Куртуа: думаю, теперь ясно, кто является «первым» номером в «Реале»

Чемпионатвчера в 17:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Культура

Выставка «Улица Дальнего Востока» состоится в рамках ВЭФ

В рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс с 3 по 8 сентября будет открыта выставка «Улица Дальнего Востока».
Обновлено в 03:44
Единоборства

Соперник погибшего боксера Дадашева отказался от гонорара за бой

Обновлено вчера в 16:51
Общество

Росстат рассказал о зарплатах педагогов в России

По данным Росстата, средняя зарплата педагогов в организациях дополнительного образования составила в первом полугодии 2019 года 41 944 рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения, работающих в сфере начального и среднего профобразования, - 44 119 рублей.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Мосгоризбирком намерен подать заявление в СК на Любовь Соболь

Речь идет о заседании Мосгоризбиркома, который рассматривал жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 04:01
Общество

Больше российских семей смогут получать пособия на детей до трех лет

Государственная дума одобрила в третьем, окончательном, чтении закон, который даст возможность большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Обновлено 24 июля в 09:23
Политика

США попросили Турцию не использовать российские С-400

США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

Во Франции обвинили российский спутник в шпионаже

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли 25 июля заявила, что российский спутник "Луч-Олимп" мог шпионить за аппаратами других государств и способствовать сбоям в их работе.
Обновлено вчера в 11:18
Теннис

Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд

В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Экономика

Банкротство поможет оздоровить Антипинский НПЗ

Генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Максим Андриасов в обращении к трудовому коллективу заявил, что возможное банкротство предприятия приведёт не к окончанию его работы, а к финансовому оздоровлению.
Обновлено в 04:24
Общество

Дым от лесных пожаров в Западной Сибири начнет рассеиваться 28 июля

Регионы Западной Сибири, как ожидается, начнут освобождаться от установившейся дымки от лесных пожаров 28 июля, но она сохранится в Красноярском крае и Иркутской области, сообщает в пятницу ГУМЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 04:22
Космос

Астрономы нашли умирающего двойника Солнца

Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено вчера в 12:45
Музыка

Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Экономика

Конор Макгрегор поторгует своим виски в России

Обновлено в 04:31
Экономика

Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%

Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено вчера в 04:30
Политика

Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России

Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу

Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Политика

Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла

Некоммерческая организация Turning Point, организовавшая мероприятие, на котором президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененной президентской печати с двуглавым орлом, объяснила случившееся ошибкой сотрудника, пишет Washington Post.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков

Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.
Обновлено в 04:50
Театры

Смольный попросили решить вопрос с выступлениями балета Эйфмана в Александринке

Обновлено в 04:31
Общество

В Коломне до конца года закроют мусорный полигон «Воловичи»

Мусорный полигон «Воловичи» в Коломне, на который местные жители жаловались из-за неприятного запаха и плохого самочувствия детей, собираются закрыть в ноябре-декабре 2019 года.
Обновлено в 04:16
Политика

Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17

Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Трехлетняя дочь Екатерины Климовой от Месхи научилась плавать

Трехлетняя девочка уже достаточно уверенно держится на воде. Буквально за месяц она научилась плавать.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

В США на федеральном уровне вернули смертную казнь

В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области

Обновлено в 02:19
Футбол

Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове

Обновлено в 01:09
ещё по теме
Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное