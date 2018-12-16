Футбол

Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»
Sport24.ru
03:59

Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
Sport24.ru03:59

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Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»

Sport24.ru03:59

Тибо Куртуа: «Симеоны занимается популизмом, критикуя „Реал“»

Спорт-Экспресс03:31

Куртуа: Симеоне критикует «Реал», чтобы быть популярным у болельщиков «Атлетико»

Чемпионат03:25

Тибо Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы быть популярным у фанатов»

Sportbox.RU02:32

Тибо Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы быть популярным у фанатов»

Матч ТВ02:32

Тибо Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы быть популярным среди фанатов»

Sports.ru03:35

Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы быть популярным у своих болельщиков»

Бомбардир.рувчера в 16:41
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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Диего Симеоне
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции опорного полузащитника, завершил игровую карьеру в 2006 году.
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