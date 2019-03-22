Футбол

Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»Бомбардир.ру 12:41

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.
Читать в источнике
Тибо Куртуа
Считаю себя одним из лучших, несмотря на то что испанская пресса хочет меня уничтожить. Чувствую себя очень сильным. Я спокоен, поскольку хорошо тренируюсь и хорошо играю.
— Тибо Куртуа, бельгийский футболистЧемпионат 12:28

Подробнее о событии

Куртуа: «Я один из лучших вратарей в мире, хотя испанская пресса хочет меня убить»

Евро-футбол.ру10:28

Куртуа: считаю себя одним из лучших, испанская пресса хочет меня уничтожить

Чемпионат12:28

Куртуа: «Все еще считаю себя одним из лучших в мире, хотя испанская пресса готова меня убить»

Sport24.ru12:11

Куртуа обвинил испанских журналистов в незаслуженной критике

ProstoProSport14:38

Куртуа: «Считаю себя одним из лучших, хотя испанская пресса хочет меня убить»

Eurosport.ru13:10

Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»

Бомбардир.ру12:41

Тибо Куртуа: «Считаю себя одним из лучших, хотя испанская пресса хочет меня убить»

Sports.ru12:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Культура

Журналистскую премию «Золотое перо» вручили в Петербурге

Обновлено в 15:48
Происшествия

47 человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Обновлено в 03:32
Политика

«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины

После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено в 10:35
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу о Пушкине

Выступая на слушаниях, музыкант высказал мнение, что половина общества всё еще живет «в эпохе романтизма», говоря о Пушкине «наше всё».
Обновлено в 14:44
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Политика

Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного

Обновлено в 16:40
Наука

Потребление горячих напитков приводит к раку пищевода

Потребление горячего чая повышает риск заболевания раком пищевода, сообщает РБК со ссылкой на исследование группы ученых.
Обновлено 20 марта в 22:08
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Общество

Внуки советских маршалов обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

Обновлено в 16:42
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Футбол

Аргентины с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

Гуф опубликовал новое фото с Кети Топурией

Рэпер надеется, что Кети его когда-нибудь простит. Гуф опубликовал старый снимок с певицей в обнимку.
Обновлено в 13:30
Происшествия

На юго-западе Москвы вспыхнул крупный пожар на складе

В Москве на Проспекте 60-летия Октября возник пожар на складе, общая площадь которого составляет 1000 квадратных метров.
Обновлено в 18:49
Авто

Китай переводит правительственный автопарк и такси с бензина на спирт

Китай запустил кампанию по переводу правительственного автопарка и такси с бензина на спирт.
Обновлено в 04:38
Политика

Мюллер завершил расследование «российского дела»

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований «Открытой России»

Роскомнадзор заблокировал сайт для пожертвований "Открытой России", который движение создало для сбора денег на свою деятельность.
Обновлено в 13:47
Происшествия

В Славянске-на-Кубани в ДТП погиб мотоциклист

В результате ДТП погиб пилот мотоцикла, водителя автомобиля госпитализировали с места аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в правоохранительных органах.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Машинист в Ленобласти остановил поезд ради спасения собаки

Машинист электропоезда в Ленинградской области у станции Антропшино спас собаку, которую неизвестные живодеры привязали к рельсам.
Обновлено в 10:29
Игры

Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
Обновлено в 02:57
Политика

Зеленский предложил создать на Украине русскоязычный канал

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский заявил, что должен быть создан украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе, а также предлагает вернуть выплаты пенсий жителям неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 17:38
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Обновлено вчера в 03:28
Шоу-бизнес

Названа настоящая фамилия Юлии Началовой

Певица Юлия Началова, скоропостижно скончавшаяся 16 марта, на самом деле имела двойную фамилию.
Обновлено в 12:38
Политика

Уровень одобрения россиянами работы Путина достиг максимума за полгода

По данным ВЦИОМ, на неделе с 11 по 17 марта работу главы государства одобряли 65,3%, что является максимальным показателем за последние шесть месяцев.
Обновлено в 09:32
Политика

Россию попросили защитить киргизов в Якутии

Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Происшествия

На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей

Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.
Обновлено в 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное