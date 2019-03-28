Футбол
Куртуа: «Азар хочет перейти в „Реал“»Евро-футбол.ру 02:25
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа высказался о возможном воссоединении на клубном уровне с вингером "Челси" Эденом Азаром.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Армия и оружие
МИД РФ прокомментировал противоспутниковые испытания Индии
В министерстве иностранных дел России прокомментировали недавно проведенное Нью-Дели испытание космического оружия, в результате которого баллистической ракетой был сбит индийский космический аппарат.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Экс-губернатор Хабаровского края не признал вину
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, которому предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, не признал вину.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Силы ПВО САР отразили атаку Израиля на Алеппо
Государственное телевидение Сирии заявило, что Израиль нанес ракетный удар в окрестностях города Алеппо, который привел к материальному ущербу, сирийские ПВО сбили несколько израильских ракет, отразив атаку.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Политика
Зеленский опередил Тимошенко и Порошенко на 10% в рейтинге кандидатов
Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать почти на 10% меньше граждан — по 17% избирателей.
Обновлено в 09:09
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Единоборства
Усик отказался от титула чемпиона мира WBA и боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 22:20
Политика
У Зеленского нашли виллу в Италии
Украинские журналисты полагают, что Зеленский умолчал про дом в Форте-дей-Марми не из опасений быть обвиненным в излишнем богатстве, а из-за того, что соседние виллы занимают "российские богачи" – Роман Абрамович, Олег Дерипаска, члены семьи Бориса Ельцина и другие.
Обновлено в 08:45
Культура
Выставка Федора Конюхова стартует в Русском музее
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Алла Михеева взволновала поклонников чрезмерной худобой
Многие поклонники оценили стиль и внешний вид телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто всерьез забеспокоился об излишней худобе Аллы Михеевой.
Обновлено в 12:47
Общество
Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы
Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Экономика
В России стало больше коррупции
В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Наука
Беспохмельный алкоголь может появиться на рынке в течение пяти лет
Обновлено вчера в 11:31
Армия и оружие
В ЛНР рассказали об обстановке в районе открытого Киевом КПП «Золотое»
Обстановка в районе открытого Киевом в одностороннем порядке пункта пропуска "Золотое" в Донбассе остается напряженной, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Обновлено в 08:03
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Чиновники отделения ПФР по Дагестану стали фигурантами уголовного дела
В Дагестане открыто уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ, фигурантами которого являются должностные лица отделения Пенсионного фонда РФ по республике, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Принц Уильям пропустит рождение первенца Гарри и Меган
Поклонники британской королевской семьи расстроены: принц Уильям, скорее всего, пропустит день рождения своего племянника – первенца Гарри и Меган.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено в 09:50
Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы
27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Игры
Королевское издание Kingdom Come: Deliverance выйдет 28 мая
Deep Silver совместно со студией Warhorse представила королевское издание Kingdom Come: Deliverance, которое поступит в продажу 28 мая на PS4, Xbox One и РС.
Обновлено в 13:09
Наука
Впервые зарегистрирован рост мощности в квантовом двигателе
Международная команда исследователей впервые зарегистрировала рост квантовой мощности в квантовом двигателе.
Обновлено 26 марта в 12:59
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26
Политика
Миронов назвал возможных кандидатов в губернаторы Петербурга
Выборы губернатора и депутатов муниципальных образований Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Военные подорвут лед на четырех реках в Татарстане
Подрывная группа Казанского высшего танкового командного училища 29 марта осуществит подрывы льда на четырех реках Татарстана — Свияге, Ике, Кубне и Меше.
Обновлено в 10:48