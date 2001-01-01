Футбол
Куртинайтис сменил Барцокаса на посту главного тренера БК «Химки»ТАСС 07:24
Литовский тренер Римас Куртинайтис возглавил российский баскетбольный клуб "Химки". Об этом сообщает пресс-служба команды. Литовский специалист сменил на посту главного тренера 53-летнего грека Георгиоса Барцокаса, который возглавил клуб в июне 2017 года.
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Футбол
Новая глава в книге Семина. Как проходит зима в «Локомотиве»
Очевидно, что от Ильи Геркуса новый руководитель «Локо» отличается.
Обновлено в 02:18
Футбол
«Милан» на выезде обыграл «Дженоа»
Обновлено в 10:55
Футбол
Кевин-Принс Боатенг может перейти в «Барселону»
Обновлено в 07:20
Футбол
Мактоминэй продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года
Полузащитник Скотт Мактоминэй подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 10:14
Футбол
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, который находится в СИЗО «Бутырка» по делу об избиении людей в центре Москвы, сравнил россиян с парнокопытными.
Обновлено в 08:56
Футбол
Леонарду Жардим: «Уверен на 80%, что вернусь в „Монако“»
Португальский специалист и бывший тренер "Монако" Леонарду Жардим уверен на 80 процентов, что однажды вернется к монегаскам, сообщает L'Équipe.
Обновлено в 09:35
Футбол
Усман Дембеле из-за травмы пропустит две недели
«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала отчёт о травме полузащитника Усмана Дембеле, полученной во время матча 20-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (3:1). 21-летний футболист подвернул ногу и был заменён на 69-й минуте встречи.
Обновлено в 07:01
Футбол
Глава селекционной службы покинет «Арсенал»
"Арсенал" объявил о расставании с главой селекционной службы клуба Свеном Мислинтатом.
Обновлено в 10:37
Футбол
«Химки» арендовали полузащитника «Краснодара» Ланина
Полузащитник Краснодара Олег Ланин на правах аренды продолжит карьеру в Химках, сообщает официальный сайт быков.
Обновлено в 08:23
Футбол
Согласно котировкам, ЦСКА победит «Вентспилс» в товарищеском матче
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча ЦСКА — «Вентспилс» (Латвия). Начало встречи 21 января 2019 года запланировано на 18:00 мск.
Обновлено в 01:40
Футбол
Япония обыграла Саудовскую Аравию и вышла в четвертьфинал Кубка Азии
Обновлено в 07:58
Футбол
Глен Джонсон объявил о завершении карьеры
Экс-защитник «Челси», «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон завершил карьеру. Последним клубом 34-летнего защитника стал «Сток Сити».
Обновлено в 08:26
Футбол
Иванович получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
Фланговый защитник "Зенита" Бранислав Иванович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Обновлено в 05:01
Футбол
Роналду отказали в усилении безопасности перед заседанием суда
Суд Мадрида отказал нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием суда по делу о неуплате налогов, говорится в заявлении президента Провинциального суда Мадрида Хуана Пабло Гонсалеса-Эрреро Гонсалеса.
Обновлено в 08:26
Футбол
СМИ: Хадсон-Одои отклонил предложение «Челси» о новом контракте
Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои отклонил новое предложение "аристократов" о заключении нового контракта, согласно которому 18-летний футболист должен был получать 85 тусяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 09:10