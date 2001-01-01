Футбол

Куртинайтис сменил Барцокаса на посту главного тренера БК «Химки»ТАСС 07:24

Литовский тренер Римас Куртинайтис возглавил российский баскетбольный клуб "Химки". Об этом сообщает пресс-служба команды. Литовский специалист сменил на посту главного тренера 53-летнего грека Георгиоса Барцокаса, который возглавил клуб в июне 2017 года.
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У «Химок» нет задолженностей перед бывшим главным тренером Барцокасом

Спорт-Экспресс09:05

Павел Астахов: «В нынешнем сезоне результаты „Химок“ не соответствуют ожиданиям»

Sports.ru07:27

Генеральный директор «Химок» назвал задачи тренера Куртинайтиса

Матч ТВ09:44

Куртинайтис сменил Барцокаса на посту главного тренера «Химок»

Чемпионат07:27

Куртинайтис может снова возглавить «Химки»

Советский спорт06:22

БК «Химки» не имеет финансовых задолженностей перед тренером Барцокасом

ТАСС08:03

Шанс для Римаса: Куртинайтис готов спасти сезон «Химок»

Известия08:50
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Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Футбол

Новая глава в книге Семина. Как проходит зима в «Локомотиве»

Очевидно, что от Ильи Геркуса новый руководитель «Локо» отличается.
Обновлено в 02:18
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«Милан» на выезде обыграл «Дженоа»

Обновлено в 10:55
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Кевин-Принс Боатенг может перейти в «Барселону»

Обновлено в 07:20
Футбол

Мактоминэй продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года

Полузащитник Скотт Мактоминэй подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед».
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Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, который находится в СИЗО «Бутырка» по делу об избиении людей в центре Москвы, сравнил россиян с парнокопытными.
Обновлено в 08:56
Футбол

Леонарду Жардим: «Уверен на 80%, что вернусь в „Монако“»

Португальский специалист и бывший тренер "Монако" Леонарду Жардим уверен на 80 процентов, что однажды вернется к монегаскам, сообщает L'Équipe.
Обновлено в 09:35
Футбол

Усман Дембеле из-за травмы пропустит две недели

«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала отчёт о травме полузащитника Усмана Дембеле, полученной во время матча 20-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (3:1). 21-летний футболист подвернул ногу и был заменён на 69-й минуте встречи.
Обновлено в 07:01
Футбол

Глава селекционной службы покинет «Арсенал»

"Арсенал" объявил о расставании с главой селекционной службы клуба Свеном Мислинтатом.
Обновлено в 10:37
Футбол

«Химки» арендовали полузащитника «Краснодара» Ланина

Полузащитник Краснодара Олег Ланин на правах аренды продолжит карьеру в Химках, сообщает официальный сайт быков.
Обновлено в 08:23
Футбол

Согласно котировкам, ЦСКА победит «Вентспилс» в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча ЦСКА — «Вентспилс» (Латвия). Начало встречи 21 января 2019 года запланировано на 18:00 мск.
Обновлено в 01:40
Футбол

Япония обыграла Саудовскую Аравию и вышла в четвертьфинал Кубка Азии

Обновлено в 07:58
Футбол

Глен Джонсон объявил о завершении карьеры

Экс-защитник «Челси», «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон завершил карьеру. Последним клубом 34-летнего защитника стал «Сток Сити».
Обновлено в 08:26
Футбол

Иванович получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Фланговый защитник "Зенита" Бранислав Иванович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Обновлено в 05:01
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Роналду отказали в усилении безопасности перед заседанием суда

Суд Мадрида отказал нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду в усилении мер безопасности перед заседанием суда по делу о неуплате налогов, говорится в заявлении президента Провинциального суда Мадрида Хуана Пабло Гонсалеса-Эрреро Гонсалеса.
Обновлено в 08:26
Футбол

СМИ: Хадсон-Одои отклонил предложение «Челси» о новом контракте

Нападающий "Челси" Каллум Хадсон-Одои отклонил новое предложение "аристократов" о заключении нового контракта, согласно которому 18-летний футболист должен был получать 85 тусяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 09:10
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Римас Гинтаутович Куртинайтис
Баскетболист
Советский и литовский баскетболист и тренер, олимпийский чемпион и чемпион Европы. Атакующий защитник. Рост - 196 см. Заслуженный мастер спорта СССР. По окончании спортивной карьеры был генеральным директором департамента физической культуры и спорта при Правительстве Литвы с 2 июня 1997 года по 20 августа 2001 года.
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Георгиос Барцокас
Греческий баскетболист
Греческий профессиональный баскетболист и тренер. Главный тренер баскетбольного клуба «Химки».
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