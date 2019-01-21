Футбол
Куртинайтис сменил Барцокаса на посту главного тренера «Химок»РИА Новости 07:21
Греческий специалист Георгиос Барцокас покинул пост главного тренера подмосковного баскетбольного клуба "Химки", в должности его сменил литовец Римас Куртинайтис.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Футбол
«Спартак» выиграл у «Ростова» в стартовом матче Кубка «Матч Премьер»
Московский «Спартак» обыграл «Ростов» в стартовом матче Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 13:52
Футбол
Нереализованный пенальти Роналду не помешал «Ювентусу» одолеть «Кьево»
Обновлено в 16:39
Футбол
«Барселона» объявила о переходе Боатенга на правах аренды
Обновлено в 15:53
Футбол
«Эйбар» разгромил «Эспаньол» в матче Примеры
Обновлено в 16:50
Футбол
Согласно котировкам, ЦСКА победит «Вентспилс» в товарищеском матче
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча ЦСКА — «Вентспилс» (Латвия). Начало встречи 21 января 2019 года запланировано на 18:00 мск.
Обновлено в 01:40
Футбол
Сборная ОАЭ вышла в четвертьфинал Кубка Азии, обыграв Кыргызстан
В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная ОАЭ на поле стадиона Шейх Зайед в Абу-Даби обыграла команду Кыргызтана в дополнительное время 3:2.
Обновлено в 15:13
Футбол
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Обновлено в 08:56
Футбол
Азар: «После ЧМ-2018 хотел покинуть „Челси“»
Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что летом он хотел покинуть команду. После чемпионата мира я хотел покинуть «Челси».
Обновлено в 15:18
Футбол
Костин: ВТБ может взять под полный контроль ФК «Динамо»
Банк ВТБ может получить полный контроль над московским футбольным клубом "Динамо".
Обновлено в 13:55
Футбол
Семак: Нам предстоит сыграть против сильных соперников
Семак отметил, что «Зенит» часто тренируется в Катаре, однако обычно у команды возникает проблема с проведением товарищеских матчах, так как сложно найти сильных соперников.
Обновлено в 09:12
Футбол
As: «Атлетико» продлит контракт с Симеоне до 2021 года
Обновлено в 12:10
Футбол
Вальверде: «Суарес забил чистый гол»
Обновлено в 02:04
Футбол
Мактомини продлил контракт с «МЮ» до 2023 года
22-летний шотландец продлил контракт с «МЮ» до лета 2023 года с опцией продления еще на год.
Обновлено в 10:32
Футбол
Ибрагимович посоветовал Кейну покинуть «Тоттенхэм»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович считает, что Харри Кейну стоит покинуть «Тоттенхэм».
Обновлено в 13:30
Футбол
Неймар: «Я уважаю критику Пеле, но не согласен с ней»
Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил на критику бывшего форварда сборной Бразилии Пеле.
Обновлено вчера в 17:31