Футбол

Куртинайтис сменил Барцокаса на посту главного тренера «Химок»РИА Новости 07:21

Греческий специалист Георгиос Барцокас покинул пост главного тренера подмосковного баскетбольного клуба "Химки", в должности его сменил литовец Римас Куртинайтис.
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Баскетболист
Советский и литовский баскетболист и тренер, олимпийский чемпион и чемпион Европы. Атакующий защитник. Рост - 196 см. Заслуженный мастер спорта СССР. По окончании спортивной карьеры был генеральным директором департамента физической культуры и спорта при Правительстве Литвы с 2 июня 1997 года по 20 августа 2001 года.
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Георгиос Барцокас
Греческий баскетболист
Греческий профессиональный баскетболист и тренер. Главный тренер баскетбольного клуба «Химки».
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