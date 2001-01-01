Футбол
Куртинайтис сменил Барцокаса на посту главного тренера БК «Химки»ТАСС 07:24
Литовский тренер Римас Куртинайтис возглавил российский баскетбольный клуб "Химки". Об этом сообщает пресс-служба команды. Литовский специалист сменил на посту главного тренера 53-летнего грека Георгиоса Барцокаса, который возглавил клуб в июне 2017 года.
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