Футбол
Куртинайтис: «ЦСКА принимал лучшие игровые решения, чем мы»ProstoProSport 16:35
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от ЦСКА в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги посетовал на слабую игру подопечных при подборе.
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Шоу-бизнес
Первый муж Началовой рассказал, кто его защитит от клеветы
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Политика
Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Политика
Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу
Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
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Политика
«Нафтогаз» рассматривает план «Б» на случай приостановки транзита газа
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Общество
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Телеведущая и член федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» «Программу перемен для Санкт-Петербурга».
Обновлено в 12:37
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
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Дмитрий Медведев призвал разделять критику власти и ее оскорбление
Премьер-министр отметил, что обычная критика власти на просторах Сети, будь даже она достаточно жесткой, не должна являться причиной возникновения судебной ответственности.
Обновлено в 10:02
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:09
Спорт
Исинбаева встала на сторону IAAF в вопросе правил, касающихся уровня тестостерона у легкоатлеток
Обновлено в 13:53
Спорт
Загитова рассказала, что ее завело на ЧМ
Загитова отметила, что это ее завело и помогло хорошо прокатать программу.
Обновлено в 13:03
Политика
Трамп передумал насчет разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации в Венесуэле, передает Reuters.
Обновлено в 16:45
Хоккей
Кубок Гагарина. «Авангард» вышел вперед в финале «востока»
Обновлено в 15:35
Происшествия
На Урале задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков
Пожилой житель Свердловской области задержан по подозрению в убийстве своего внука и похищении еще двух детей.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев
Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено в 14:45
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Выяснилось, что для оказания воздействия этого напитка на организм человека достаточно будет только посмотреть на него или представить процесс употребления.
Обновлено в 16:36
Наука
Ученые нашли способ защитить человека от комаров
Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено в 06:15
Футбол
РПЛ объяснила, почему матч «Спартак» — ЦСКА не покажут на общедоступных каналах
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги рассказала, почему матч 22-го тура «Спартак» — ЦСКА не будет транслироваться ни на одном общедоступном телеканале.
Обновлено в 15:58
Политика
В Госдуме предложили преодолеть вето Совфеда на закон о хостелах
Госдума в начале марта приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах, который был отклонен Советом Федерации.
Обновлено в 16:41
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено в 16:17
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
Обновлено в 13:31
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Политика
Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Политика
Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты
Обновлено в 07:19
Политика
Президент Киргизии подарил Путину животных
Киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков подарил российскому президенту Владимиру Путину лошадь и собаку, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:17