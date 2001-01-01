Футбол

Куртинайтис: «ЦСКА принимал лучшие игровые решения, чем мы»ProstoProSport 16:35

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от ЦСКА в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги посетовал на слабую игру подопечных при подборе.
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Римас Куртинайтис: «Нам нужно еще много работать, чтобы соответствовать уровню ЦСКА. Но мы старались»

Sportbox.RU16:38

Римас Куртинайтис: «Нам нужно еще много работать, чтобы соответствовать уровню ЦСКА. Но мы старались»

Матч ТВ16:38

Куртинайтис: «Команда готовится отлично, ведь это последняя игра в Мытищах»

Sport.ruвчера в 12:29

Римас Куртинайтис: Мы пытались соответствовать уровню ЦСКА, но они были лучше нас в определенных компонентах

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Римас Куртинайтис: «Сегодня ЦСКА был намного лучше „Химок“»

Sports.ru16:23

Куртинайтис: «Химки» играют не для себя, а для болельщиков

Чемпионатвчера в 11:21

Куртинайтис: «ЦСКА принимал лучшие игровые решения, чем мы»

ProstoProSport16:35
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Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

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Римас Гинтаутович Куртинайтис
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Советский и литовский баскетболист и тренер, олимпийский чемпион и чемпион Европы. Атакующий защитник. Рост - 196 см. Заслуженный мастер спорта СССР. По окончании спортивной карьеры был генеральным директором департамента физической культуры и спорта при Правительстве Литвы с 2 июня 1997 года по 20 августа 2001 года.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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