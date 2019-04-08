Финансы

Курсы валют на сегодня, 8 апреля 2019 годаСаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:13

Курсы валют сегодня 08.04.2019 Центробанк России составляют: EUR Курс доллара на сегодня, 08.04.2019 установленный Центробанком такой: 65.41 руб за 1 USD.
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Курсы валют на сегодня, 9 апреля 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:13

Курс доллара и евро на 8 апреля

Банки.ру01:00
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:26, Ашберн
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Политика

США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза

США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Экономика

Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам

Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Общество

В России может быть введен налог на весельные лодки

Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 06 апреля в 05:44
Происшествия

Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

Обновлено в 14:34
Космос

Два запуска спутников OneWeb на «Союзах» перенесли на Восточный

Обновлено в 21:10
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:29
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Кино

Netflix анонсировал фильм о концерте поп-звезды Бейонсе

Поклонники музыки уверены в том, что это документальный фильм, посвященный концерту поп-звезды Бейонсе.
Обновлено в 04:39
Политика

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Наука

Ученые выяснили, чем опасен отказ от секса

Как сообщаетТоDау News Ufa, американские исследователи заявили, что им удалось доказать опасность полного отказа от секса.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика

ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России

На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.
Обновлено в 16:37
Экономика

Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей

Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Общество

Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие

Армия Хафтара покинула аэропорт Триполи

Обновлено в 06:29
Происшествия

В Приморье солдат подорвался на мине

В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.
Обновлено в 21:41
Общество

Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ

Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено в 18:25
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 17:54
Общество

В Приморье откроют торговое представительство Монголии

Об открытии торгового представительства Монголии в Приморском края в 2019 году было заявлено в ходе встречи врио вице-губернатора Приморского края Константина Богданенко с Генеральным консулом Монголии Дамдином Чадраабалом, сообщает пресс-служба администрации края.
Обновлено в 22:06
Армия и оружие

ВСУ прячут награбленное в Донбассе от ОБСЕ, сообщили в ДНР

Обновлено в 20:21
Политика

Дмитрий Медведев сменил главу Роструда

Прежний глава Роструда Всеволод Вуколов освобождён от должности и назначен заместителем министра труда и социальной защиты России.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Политика

Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко

Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:59
Происшествия

Российская восьмиклассница узнала о беременности при родах

Обновлено в 16:17
Политика

США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии из-за дела Хашукджи

США запретили въезд в страну 16 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве в генконсульстве королевства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 19:47
Происшествия

Во Владивостоке пьяный водитель сбил двух женщин на остановке

Пьяный водитель врезался в автобусную остановку во Владивостоке и сбил двух женщин, они госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 21:12
Происшествия

Амурчане сообщают о нападении медведя на турбазе около Благовещенска

Как сообщила корреспонденту «Порт Амура» специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека, в полицию вызов по поводу нападения медведя на турбазе сегодня поступал.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Уфе совершил вынужденную посадку самолет Омск-Москва

Обновлено в 11:29
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