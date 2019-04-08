Курсы валют на сегодня, 8 апреля 2019 годаСаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:13

Курсы валют сегодня 08.04.2019 Центробанк России составляют: EUR Курс доллара на сегодня, 08.04.2019 установленный Центробанком такой: 65.41 руб за 1 USD.

Курсы валют на сегодня, 8 апреля 2019 года

Шоу-бизнес Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.

Политика США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.

Экономика Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».

Общество В России может быть введен налог на весельные лодки Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Кино Netflix анонсировал фильм о концерте поп-звезды Бейонсе Поклонники музыки уверены в том, что это документальный фильм, посвященный концерту поп-звезды Бейонсе.

Политика В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников "В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Наука Ученые выяснили, чем опасен отказ от секса Как сообщаетТоDау News Ufa, американские исследователи заявили, что им удалось доказать опасность полного отказа от секса.

Экономика ЦБ отметил рекордный отток зарубежных инвестиций из России На 6,5 миллиардов долларов сократились в 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора.

Экономика Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.

Общество Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.

Происшествия В Приморье солдат подорвался на мине В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.

Общество Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Общество В Приморье откроют торговое представительство Монголии Об открытии торгового представительства Монголии в Приморском края в 2019 году было заявлено в ходе встречи врио вице-губернатора Приморского края Константина Богданенко с Генеральным консулом Монголии Дамдином Чадраабалом, сообщает пресс-служба администрации края.

Политика Дмитрий Медведев сменил главу Роструда Прежний глава Роструда Всеволод Вуколов освобождён от должности и назначен заместителем министра труда и социальной защиты России.

Шоу-бизнес Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.

Политика Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.

Политика США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии из-за дела Хашукджи США запретили въезд в страну 16 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве в генконсульстве королевства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Происшествия Во Владивостоке пьяный водитель сбил двух женщин на остановке Пьяный водитель врезался в автобусную остановку во Владивостоке и сбил двух женщин, они госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.