Финансы
СаратовБизнесКонсалтингКурсы валют на сегодня, 2 сентября 2019 года
В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 2 сентября 2019 установленный Центробанком составляет 73.38 руб за 1 Евро. Вчера евро оценивалось 73.96 руб, что было меньше на 0.58 руб .
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:00, Вашингтон
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней
РИА Новости 05:42
Политика
Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун
Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям серьезно пострадавшего от паводка города Тулун приехать к ним еще раз.
РИА Новости 06:51
Армия и оружие
В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе
Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.
Газета.Ru вчера в 23:00
ЖКХ
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
РБК вчера в 22:57
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Общество
Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок
Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик.
Российская газета 05:50
Политика
Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну
Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.
Газета.Ru 02:45
Политика
Зеленский поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до 1 октября обеспечить в стране легализацию игорного бизнеса и добычу янтаря.
Инфорос 07:01
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Политика
Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства
«Среди важных срочных задач на следующие пару недель - подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», - сказал политик на совещании президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, правительсвом и правоохранительными органами.
Комсомольская правда 06:28
Происшествия
СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 07:41
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Футбол
Ван Дейк, Роналду и Месси номинированы на приз The Best от ФИФА
Ранее игроки были номинированы на приз лучшему игроку сезона-2018/19 по версии УЕФА. Награду в итоге получил ван Дейк.
Спорт БИЗНЕС Online 07:45
Музыка
Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе
Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
iReactor вчера в 22:16
Общество
Краснодарская школа провела за день четыре линейки
В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Наука
На Землю обрушилась магнитная буря
РИА Новости 07:39
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
Газета.Ru 07:42
Политика
Бывший президент Крыма впал в кому
Первый президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт и находится в состоянии искусственной комы.
Lenta.ru 07:12
Авто
Горьковский автозавод представил новую «ГАЗель NN»
Горьковский автозавод (ГАЗ) представил на выставке Comtrans 2019 легкий коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:23
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Гаджеты
В iOS 13 нашли упоминания умных очков Apple и системной AR-оболочки StarBoard
В текстовом файле описывается системная оболочка StarBoard, предназначенная для приложений дополненной реальности.
iXBT.com 06:23
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Политика
Оппозиция подала заявку на акцию протеста 14 сентября
Коммерсантъ 05:25
Общество
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.
РБК 05:57
Политика
Порошенко доверили вести Украину в ЕС
Бывший глава Незалежной, а ныне избранный депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вошел в состав парламентского комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом.
Утро.ru 07:32
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:45