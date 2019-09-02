В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 2 сентября 2019 установленный Центробанком составляет 73.38 руб за 1 Евро. Вчера евро оценивалось 73.96 руб, что было меньше на 0.58 руб .

Курсы валют на сегодня, 2 сентября 2019 года

Политика Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям серьезно пострадавшего от паводка города Тулун приехать к ним еще раз.

Армия и оружие В Госдепе отреагировали на операцию США в Идлибе Представитель Госдепа заявил, что авиаудары Соединенных Штатов по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были точечными и целенаправленными.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Общество Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик.

Политика Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.

Политика Зеленский поручил легализовать игорный бизнес и добычу янтаря Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до 1 октября обеспечить в стране легализацию игорного бизнеса и добычу янтаря.

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Политика Премьер Украины назвал срочные задачи для нового правительства «Среди важных срочных задач на следующие пару недель - подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год», - сказал политик на совещании президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, правительсвом и правоохранительными органами.

Происшествия СК завел дело после гибели мальчика, на которого упала плита в Самаре Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности после гибели мальчика, на которого упала плита с Дворца культуры в Самаре, сообщается на сайте СК РФ.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Футбол Ван Дейк, Роналду и Месси номинированы на приз The Best от ФИФА Ранее игроки были номинированы на приз лучшему игроку сезона-2018/19 по версии УЕФА. Награду в итоге получил ван Дейк.

Музыка Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.

Общество Краснодарская школа провела за день четыре линейки В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.

Происшествия Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.

Политика Бывший президент Крыма впал в кому Первый президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт и находится в состоянии искусственной комы.

Авто Горьковский автозавод представил новую «ГАЗель NN» Горьковский автозавод (ГАЗ) представил на выставке Comtrans 2019 легкий коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN", передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Общество Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.

Политика Порошенко доверили вести Украину в ЕС Бывший глава Незалежной, а ныне избранный депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вошел в состав парламентского комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом.