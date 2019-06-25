Курсы валют на сегодня, 25 июня 2019 годаСаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:17

Вчера доллар оценивался 63.39 рублей, что было меньше на 0.26 рублей . Неделю назад Курс Евро на сегодня, 25.06.2019 по данным ЦБ РФ составляет 71.35 руб за 1 EUR.

Курсы валют на сегодня, 25 июня 2019 года

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