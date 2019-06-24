Финансы
Курсы валют на сегодня, 24 июня 2019 годаСаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:17
Вчера давали за доллар 63.39 рублей, что было меньше на 0.26 рублей . В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 24 июня 2019 по данным ЦБ РФ установлен на уровне 71.35 руб за 1 Евро.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:00, Вашингтон
Политика
Песков назвал вынужденными ограничения в отношении Грузии
«Существование прямой угрозы для россиян и есть основание для введения этих временных ограничений», - отметил Песков.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено
Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.
Обновлено 22 июня в 11:14
Армия и оружие
У берегов Крыма летали два военных самолета США
Сообщается, что американский беспилотник RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12.25 мск начал проводить разведку на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Васильева рассказала о боязни молодых учителей идти работать в школу
Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что молодые учителя боятся идти работать в школу.
Обновлено в 05:50
Футбол
«ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону»
Неймар принял все условия каталонского клуба для своего возвращения в его ряды этим летом, в том числе публичные извинения, понижение зарплаты и публичные извинения за свой внезапный переход.
Обновлено в 06:01
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Общество
Матвиенко: «Алые паруса» посетило рекордное число гостей в Петербурге
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала рекордным число гостей праздника выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге в этом году.
Обновлено в 05:42
Общество
В Госдуме предложили отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуме выступили с инициативой упразднить статью в Кодексе об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф за затемнение стекол автомобиля сверх регламентных норм.
Обновлено в 02:02
Общество
Росконтроль внес в «черный список» шесть марок сарделек
Росконтроль исследовал говяжьи сардельки семи брендов. По итогам проверки шесть марок внесли в «черный список».
Обновлено в 04:14
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали причину дефицита средств в «Укртрансгазе»
Как указывается на сайте компании, причиной финансовых трудностей «Укртрансгаза» являются искусственно заниженные тарифы на транспортировку газа и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, которые делают возможным несанкционированный отбор значительных объёмов газа операторами газораспределительных сетей.
Обновлено в 05:35
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Экономика
В Грузии посчитали потери от остановки авиасообщения с Россией
Грузинские СМИ сообщают, что приостановка авиасообщения с Россией принесет туристическому сектору страны убытки в минимум 100 млн USD, пишет АТОР.
Обновлено в 06:27
Авто
Стартовали продажи нового Geely Emgrand GL мотором от Volvo
Компания Geely начинает продажи обновленного Emgrand GL.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Футбол
Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
По одному забитому мячу в каждом из таймов позволили Аргентине одержать победу, которая вывела их в плей-офф Кубка Америки.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Общество
Якобашвили отказался приезжать в Россию после обыска в его музее
Один из основателей «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание».
Обновлено в 06:17
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Здоровье
Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой
В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Общество
Митинг против политических репрессий начался в Москве
Митинг «Общество требует справедливости» начался в Москве на проспекте Сахарова. Участники акции выступают против политических репрессий.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
Обновлено в 02:08
Гаджеты
Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft
Величайшей ошибкой компании Microsoft стало то, что она уступила рынок операционных систем для мобильных устройств компании Google, заявил основатель компании Билл Гейтс на мероприятии одного из главных инвесторов Microsoft — венчурного фонда Village Global.
Обновлено вчера в 05:20