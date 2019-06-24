Курсы валют на сегодня, 24 июня 2019 годаСаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:17

Вчера давали за доллар 63.39 рублей, что было меньше на 0.26 рублей . В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 24 июня 2019 по данным ЦБ РФ установлен на уровне 71.35 руб за 1 Евро.

Курсы валют на сегодня, 24 июня 2019 года

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Армия и оружие У берегов Крыма летали два военных самолета США Сообщается, что американский беспилотник RQ-4A Global Hawk вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12.25 мск начал проводить разведку на линии разграничения в Донбассе.

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Общество Матвиенко: «Алые паруса» посетило рекордное число гостей в Петербурге Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала рекордным число гостей праздника выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге в этом году.

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