Курсы валют на сегодня, 24 июня 2019 годаСаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:17

Вчера давали за доллар 63.39 рублей, что было меньше на 0.26 рублей . В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 24 июня 2019 по данным ЦБ РФ установлен на уровне 71.35 руб за 1 Евро.

Курсы валют на сегодня, 24 июня 2019 года

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