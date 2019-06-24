Финансы
Курсы валют на сегодня, 24 июня 2019 годаСаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:17
Вчера давали за доллар 63.39 рублей, что было меньше на 0.26 рублей . В прошлый понедельник Курс Евро на сегодня, 24 июня 2019 по данным ЦБ РФ установлен на уровне 71.35 руб за 1 Евро.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:00, Вашингтон
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части
Как сообщало ИА REGNUM, в 9 часов 20 минут (6 часов 20 минут по Москве) на территории воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв.
Обновлено в 02:08
Общество
В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»
Юношей и девушек ждет концерт, пиротехническое шоу, а апогеем праздника станет проход по Неве парусника "Россия" под алыми парусами.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Де Ниро, Кинг, Фишборн и другие звезды снялись в антироссийском ролике
Знаменитости, снявшиеся в ролике, подозревают Трампа в "связях с сотрудниками российских спецслужб", которые помогли ему стать президентом США.
Обновлено вчера в 11:45
Кино
Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов
Наиболее известной работой Харитонова стала роль Артура Бертона в фильме "Овод" (1980) режиссера Николая Мащенко.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Политика
Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20
Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Происшествия
Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:28
Технологии
Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Футбол
Легенды «Реала» обыграли легенд «Челси» в благотворительном матче
Обновлено вчера в 16:21
Армия и оружие
Сергей Шойгу назвал срок завершения работ над ЗРПК «Панцирь-СМ»
Несмотря на отставания от ранее заявленного графика, испытания комплекса проходят успешно: в апреле «Панцирь-СМ» показал высокую эффективность на боевых стрельбах по малоразмерным целям – квадракоптерам.
Обновлено в 02:13
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 11:20
Финансы
Курс доллара снизился до 62,98 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Приморье суд оштрафовал отловщиков косаток на 28,1 млн
В понедельник Фрунзенский районный суд Владивостока признал еще одну компанию, ООО "Афалина", занимавшуюся отловом косаток, виновной в нарушении правил рыболовства, и оштрафовал на 28,176 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Теннис
Эшли Барти возглавила рейтинг WTA
Стоит отметить, что Эшли Барти стала второй в истории австралийской теннисисткой, после Ивонн Гулагонг-Коули, кому удавалось возглавить рейтинг WTA.
Обновлено в 02:31
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Политика
Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину
«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины», — сказал Приходько.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В Петербурге умер рэпер Порока Ронин
Известный рэпер из Омска Никита Демидов, работавший под псевдонимом Порока Ронин, умер в Петербурге.
Обновлено в 03:56
Единоборства
Глава UFC описал два пути Макгрегора
Обновлено в 02:44
Общество
Валуев отреагировал на новости о раке мозга
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Ростове столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие
Три человека сегодня пострадали в Ростове при столкновении двух маршруток.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Житель Забайкалья убил пятилетнего пасынка за отказ учиться читать
В Забайкалье будут судить жителя города Балей, который помимо нескольких краж и истязания своей сожительницы, убил своего пасынка.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Инесса Шевчук: «Готовлюсь к беременности»
Шевчук не скрывает, что у нее есть отношения, правда, не торопится раскрывать личность любимого. Экс-участница «ДОМа-2» хочет стать мамой.
Обновлено в 00:00