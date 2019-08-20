Финансы
Готовьтесь покупать: курсу евро спрогнозировали падениеСвободная Пресса вчера в 11:43
Ухудшить ситуацию могут новости о падении промышленного сектора в августе. Наконец, на курс евро могут негативно повлиять и политические новости.
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Официальный курс доллара повысился на 11 копеек, курс евро снизился на 23 копейки
Банки.ру16 августа в 06:42
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