Финансы

Готовьтесь покупать: курсу евро спрогнозировали падениеСвободная Пресса вчера в 11:43

Ухудшить ситуацию могут новости о падении промышленного сектора в августе. Наконец, на курс евро могут негативно повлиять и политические новости.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курсы валют на сегодня, 20 августа 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:15

Готовьтесь покупать: курсу евро спрогнозировали падение

Свободная Прессавчера в 11:43

Официальный курс доллара повысился на 11 копеек, курс евро снизился на 23 копейки

Банки.ру16 августа в 06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных

Обновлено в 17:54
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 17:19
Транспорт

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» откроется вместо старого

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный".
Обновлено в 17:24
Армия и оружие

Арабская коалиция нанесла авиаудары по хуситам в Йемене

Военная авиация арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, нанесла удары по мятежникам (хуситам) из движения "Ансар Алла", позиции которых располагались на севере Йемена.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Пропавшую пятилетнюю девочку ищут в Нижегородской области

Обновлено вчера в 14:57
Общество

ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры

Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Шейк

Папарацци не сразу узнали актера на прогулке с дочерью Леей. Ведь звезда экрана отрастил усы. Одет Брэдли также был несколько неопрятно.
Обновлено в 04:16
Кино

«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Религия

В России православные отмечают Яблочный Спас

В Яблочный Спас в церквях по традиции освящают фрукты нового урожая, а также мед.
Обновлено в 10:52
Экономика

Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду

Обновлено в 03:05
Футбол

Федун отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА

Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил болельщиков красно-белых с победой в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1). — Всех с победой, кто за «Спартак», — приводит слова Федуна корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев.
Обновлено в 15:35
Транспорт

Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица

Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Общество

Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено 17 августа в 15:52
Экономика

Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России

Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено в 17:00
Хоккей

Ничушкин стал игроком «Колорадо»

Обновлено в 16:24
Политика

Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции

Обновлено в 15:03
Политика

Новым мэром Риги избран Олег Буров

Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Политика

Украине предсказали холодную зиму из-за споров с Россией

Герус отметил, что споры из-за транзита могут сказаться на украинском газовом рынке.
Обновлено в 16:25
Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гомеса с правом выкупа

По информации El Desmarque, 27-летним футболистом интересуется ЦСКА. Армейцы намерены арендовать испанца с правом выкупа.
Обновлено в 17:58
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено 16 августа в 18:56
Общество

Школам рекомендовали ограничить использование мобильных

Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 04:02
Путешествия

Названы приметы, в которые верит больше всего путешественников

Специалисты сервиса опросили 1 500 пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в поездку.
Обновлено в 17:08
Общество

Четвертому выпуску косаток из «китовой тюрьмы» может помешать непогода

Выпуск в Охотское море четвертой партии животных из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье могут отложить из-за шторма и паводка, сообщает Greenpeace.
Обновлено в 16:43
Футбол

«Фиорентина» заинтересована в Маммане

Обновлено в 17:13
Игры

Call of Duty: Modern Warfare – Демонстрация карты «Grazna Raid»

Обновлено 17 августа в 16:10
Наука

Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу

Обновлено 17 августа в 01:35
Политика

Нетаньяху заявил, что его жена не оскорбляла Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара уважает Украину и не хотела показать ничего негативного тем, что выкинула на землю хлеб, поданный ей при встрече в аэропорту Киева.
Обновлено в 17:31
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное