Курсы валют на сегодня, 11 апреля 2019 годаСаратовБизнесКонсалтинг 10 апреля в 17:13

Неделю назад Курс Евро на сегодня, 11 апреля 2019 установленный Центральным банком России составляет 72.97 руб за 1 Евро. Вчера давали за евро 73.36 руб, что было меньше на 0.39 рублей .

Курсы валют на сегодня, 11 апреля 2019 года

Энергетика «Нафтогаз» назвал шаги в случае остановки транзита газа из России Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Экономика Реальные зарплаты россиян выросли, заявил глава Минтруда В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.

Политика Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.

Общество «Основатель» Facebook запросил убежища у властей Эквадора Обвиняемый в мошенничестве "основатель" Facebook Пол Челья, которому грозит экстрадиция в США, запросил убежища в Эквадоре, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на его адвоката Роберто Кальдерона.

Футбол «Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом «Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.

Политика Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.

Политика Хакеры из Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить Ассанжа Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в разных частях мира по случаю ареста в четверг в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Общество На Ямале вахтовикам запретили однополые связи и мастурбацию На Ямале вахтовикам компании «Газпром добыча Ноябрьск» запретили однополые связи и мастурбацию.

Авто Haval начал продажи Н2 и Н6 с новым логотипом Российский офис продаж бренда Haval начал реализовывать модели H2 и H6, которые получили новый фирменный логотип.

Экономика В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Политика Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.

Экономика В России создан банк для Роскосмоса Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Шоу-бизнес Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.

Политика В США призвали к пересмотру отношений с Россией В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.

Спорт Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира, сообщает "Советский спорт".

Авто На Красной площади заметили кабриолеты Aurus На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.

Футбол Кроос намерен покинуть «Реал» летом Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

Экономика Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект» Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.

Политика Законопроект об изоляции Рунета принят Госдумой во втором чтении Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин сегодня назвал потери, которые ждут страну, если не принять меры.

Происшествия Не менее 16 человек погибли при взрыве в Пакистане По меньшей мере 16 человек погибли, еще 30 получили ранения при взрыве, прогремевшем в городе Кветта, сообщил в пятницу телеканал GeoTV.