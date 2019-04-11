Финансы
Курсы валют на сегодня, 11 апреля 2019 годаСаратовБизнесКонсалтинг 10 апреля в 17:13
Неделю назад Курс Евро на сегодня, 11 апреля 2019 установленный Центральным банком России составляет 72.97 руб за 1 Евро. Вчера давали за евро 73.36 руб, что было меньше на 0.39 рублей .
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Курс валют в Беларуси 9 апреля: доллар дешевеет, российский рубль растет
КП - Беларусь09 апреля в 12:47
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Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
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Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича
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Гаджеты
Смартфон среднего уровня HTC с 6 Гбайт ОЗУ засветился в бенчмарке
В результатах теста Geekbench указано, что смартфон располагает 6 Гбайт оперативной памяти.
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Экономика
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В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
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Экономика
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Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин сегодня назвал потери, которые ждут страну, если не принять меры.
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Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
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