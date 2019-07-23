Финансы
Курсы валют ЦБ РФ на 22 июля: 62,9776 руб/доллар США и 70,6546 руб/евроSIA.ru вчера в 07:00
ЦБ РФ с 23 июля установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 62,9776 руб. 1 евро - 70,6546 руб. 10 китайских юаней - 91,5359 руб. Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1110 р. (0,18%).
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Политика
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Происхождение скифов связали с алтайскими народами
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